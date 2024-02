La historia entorno a la relación que conformaron Christian Domínguez y Pamela Franco continúa dando que hablar dentro de la farándula peruana, y es que tras la confesa infidelidad del líder de “Gran Orquesta Internacional”, se suma ahora el ‘mea culpa’ de la ex Alma Bella. El programa de América TV, “Mande Quien Mande” (MQM), fue quien recibió en exclusiva a la también bailarina para conocer su versión de los hechos que la vinculan con Christian Cueva, y revelar que efectivamente mantuvo un amorío como la tercera en discordia. A propósito de la entrevista concedida a María Pía Copello, te contamos cómo inició dicho romance, los detalles exclusivos, y de qué manera el popular ‘Aladino’ la acosaba porque decidió alejarse.

¿QUÉ DIJO PAMELA FRANCO SOBRE LA RELACIÓN QUE MANTUVO CON CHRISTIAN CUEVA HACE 5 AÑOS Y CÓMO FUE EL PERIODO DE HOSTIGAMIENTO PADECIDO SEGÚN SUS PROPIAS PALABRAS?

Pasó exactamente una semana para que luego de las declaraciones vertidas por Christian Domínguez en relación a la infidelidad confesada tras ‘ampay’ emitido por “Magaly TV, La Firme”, Pamela Franco, también, reapareciera públicamente para hablar sobre ello y además acerca del tormentoso vínculo sentimental iniciado con Christian Cueva, ex Alianza Lima que según sus propias palabras, la terminó hostigando e incomodando tras dar por finalizada la relación hace 5 años aproximadamente.

MQM de América TV, conducido por María Pía Copello, fue el escenario escogido por la cantante de cumbia para confirmar que en 2018 conoció al futbolista peruano e inició un romance sabiendo que estaba comprometido aunque él se lo negara muchas veces.

“Me presentaron a Christian Cueva en una reunión y a partir de este momento estuvimos en contacto”, manifestó Pamela Franco sobre la forma cómo inició el vínculo que terminaría atormentándola a raíz de un decidido alejamiento que propiciara su insistencia y aparente obsesión.

El lunes 12 de febrero, la ex Alma Bella contó la verdad que programas como “Magaly TV, La Firme” ya había sacado a la luz mediante las comentadas ‘coincidencias’ y pruebas concedidas por la propia esposa del popular ‘Aladino’, Pamela López, quien se refirió a ella con palabras altisonantes luego de que se hiciera la “víctima” tras ‘ampay’ protagonizado por Christian Domínguez.

A través de MQM, y luego de confesar públicamente que mantuvo un amorío clandestino de “idas y vueltas” con un Christian Cueva que por esos años jugaba entre Sao Paulo y el Krasnodar ruso, Pamela Franco admitió que la relación se volvió tóxica durante aquel 2018 e incluso al punto de sentir hostigamiento, y el líder de “Gran Orquesta Internacional” recibir amenazas.

“Yo cerraba el vínculo, cambiaba de número y de casa, pero siempre me encontraba. No me dejaba en paz”, afirmó la también bailarina de 35 años en MQM, revelando así lo inquietante que se volvió la relación con él, y en ese momento encontró consuelo en Christian Domínguez, con quien fue “un libro abierto ... él fue mi confidente. Él siempre quiso saber de mí, se averiguaba cosas mías, inclusive estando embarazada”.

Finalmente, también aseveró que el papá de su hija empezó a ser amenazado por Christian Cueva tras el comienzo de la relación sentimental que sostuvo por más de 4 años, y daría por finalizada a raíz del emitido ‘ampay’ donde aparece siéndole infiel con Mary Moncada.

¿CHRISTIAN DOMÍNGUEZ CONFRONTÓ A CHRISTIAN CUEVA POR HOSTIGAMIENTO A PAMELA FRANCO?

La insistencia de Christian Cueva haría que Pamela Franco experimentara situaciones incómodas y peligrosas al igual que Christian Domínguez, tal y como lo reveló en exclusiva durante el diálogo sostenido con María Pía Copello en MQM.

Tras confesar que el ex Alianza Lima no dejaba de buscarla o acercarse de alguna forma a ella pese a que había tomado la decisión de alejarse definitivamente, dijo que el líder de “Gran Orquesta Internacional” “tuvo altercados con él, ha habido creo dos ocasiones en las que él ha intentado comunicarse con él para decirle ‘oye ya, deja de comunicarte con Pamela’”.

“(Christian Cueva) mandaba a amistades, mandaba mensajes, mandaba a amenazarlo a Christian (Domínguez). Una vez tuvimos nuestro viaje a Chimbote y hubo personas que lo llamaron para amenazar y así ha sido bastante tiempo”, manifestó públicamente una Pamela Franco visiblemente triste por la relación clandestina protagonizada en 2018, y por la cual dijo sentirse arrepentida.

¿PAMELA FRANCO LE PIDIÓ PERDÓN A PAMELA LÓPEZ TRAS CONFESAR QUE TUVO UNA RELACIÓN CLANDESTINA CON CHRISTIAN CUEVA?

Durante la entrevista concedida a María Pía Copello en MQM de América TV, Pamela Franco respondió las preguntas íntimas vinculadas al ‘ampay’ que miró en vivo junto a Christian Domínguez, detalles sobre la infidelidad sufrida, y asimismo aprovechó la oportunidad para dirigirse a la todavía esposa de Christian Cueva.

Con lágrimas en los ojos, y tras romper un silencio de largos 5 años aproximadamente, la cantante de cumbia le pidió perdón a Pamela López “por el daño que yo le causé en ese momento”, enfatizando en que “una en ese momento no mide las consecuencias de sus actos, una es inmadura, sin autoestima”.

Por último, aceptó el error cometido haciendo hincapié en volver a pedir “disculpas directamente a la persona afectada”, y según ella sin tratar de justificarse, también, dirigirse a su propia familia porque sin desearlo, ella la involucró “en cosas que me duelen un montón”, pero no volverán a ocurrir.