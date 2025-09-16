En los últimos días, Pamela Franco se encuentra en el ojo público, y no precisamente por un nuevo proyecto musical, sino por un supuesto embarazo que ha despertado la curiosidad de muchos seguidores y medios de espectáculos nacionales. A pesar de la distancia, el futbolista Christian Cueva, radicado en Ecuador, y la cumbiambera han consolidado su relación y suelen mostrarse juntos en cada ocasión. Sin embargo, recientemente Franco tuvo que romper su silencio para referirse a los rumores sobre la llegada de la cigüeña, lo cual dejó sorprendidos a más de uno. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO PAMELA FRANCO SOBRE UN POSIBLE EMBARAZO DE CHRISTIAN CUEVA?

Luego de que en las redes sociales se revelaran diversos videos donde se le ve a Pamela Franco aparentemente con un vientre abultado mientras se presentaba en un concierto, los seguidores en las redes sociales no tardaron en especular sobre un embarazo vinculado a Christian Cueva, quien aún se mantiene casado con la madre de sus hijos, Pamela López. Ante los diversos cuestionamientos, un equipo del programa ‘Amor y fuego’ acudió hasta uno de los eventos de la cantante para escuchar su pronunciamiento al respecto.

Al ser consultada sobre un posible embarazo junto al futbolista de Emelec, Franco aclaró que no tiene planes de convertirse en madre por el momento, aunque no descartó la posibilidad de hacerlo en el futuro. De hecho, no quiso revelar sus planes y la fecha en la que podrían convertirse en padres una vez más, generando intriga. “(¿Un Cuevita en camino?) No, no por el momento. Ahorita es hablar precipitadamente, no sabemos“, reveló la cantante de “Dile la verdad” a dicho medio.

¿QUE DIJO LA EXAMIGA DE PAMELA FRANCO SOBRE EL POSIBLE EMBARAZO?

Tras los diversos rumores de un embarazo de Pamela Franco, su examiga y excompañera en Alma Bella, Norka Ascue, afirmó para Trome que la cumbiambera estaría esperando a su segundo bebé. inclusive, se atrevió a comparar este supuesto embarazo con el proceso tormentoso que atravesó Pamela López en su momento con el seleccionado nacional.

“A mi parecer es embarazo, ahora sí a cuidarse porque recordemos que cuando López estuvo embarazada, a ella la tenía encerrada en su casa de Brasil. Ahora ya entendemos el repentino amor paternal de Christian, que de pronto nació, parece que la pancita lo hizo reaccionar y decir para todos igual”, dijo Ascue.