Pamela Franco dio la bienvenida al 2026 mostrando en sus plataformas digitales un obsequio de alto valor. La artista publicó un corto clip en el que dejó ver un accesorio de una prestigiosa casa de moda internacional, detalle que no pasó desapercibido y provocó diversos comentarios entre quienes la siguen. A continuación, te contamos todos los detalles.

Pamela Franco inicia el 2026 a lo grande y deja a todos en shock con el lujoso regalo que se compró: “De mí para mí”

La cantante aclaró que el accesorio no fue un regalo de su pareja, Christian Cueva, sino que lo adquirió por cuenta propia, poniendo fin a los rumores y suposiciones sobre quién se lo había obsequiado.

En sus historias de Instagram, Pamela Franco mostró una agenda de la marca Gucci, decorado con diseños florales y el emblemático logotipo visible en la portada.

“Regalo de mí para mí. Empezamos 2026”, comentó emocionada la famosa cumbiambera, quien también es conocida por tener una relación sentimental con ‘Aladino’.

De acuerdo con los datos publicados en el sitio oficial de la firma, el exclusivo cuaderno tiene un precio de 195 euros, cifra que en el Perú bordea los 770 soles. Este artículo pertenece a la colección de papelería de la reconocida marca.

El emotivo mensaje de Angie Jibaja a Romina Gachoy: “Significa demasiado lo que hace”

Angie Jibaja utilizó recientemente sus redes sociales para reconocer públicamente la labor de Romina Gachoy en la crianza y protección de sus hijos, fruto de su pasada relación con Jean Paul Santa María. La exmodelo resaltó el cariño real que la uruguaya, actual pareja del cantante, brinda a los menores, subrayando la importancia de su presencia para la estabilidad de su entorno familiar.

Durante una reciente transmisión en vivo, la popular ‘Chica de los tatuajes’ no escatimó en elogios hacia Gachoy, valorando el rol activo que desempeña en la vida de sus hijos pese a no ser la madre biológica.

Según la artista, el apoyo de la uruguaya ha superado sus expectativas iniciales, convirtiéndose en un pilar fundamental. “Es linda, tan rápido, todo mi cariño, todo mi amor y todo lo mejor para ella porque está con mis hijos y para mí significa demasiado lo que hace”, expresó con sinceridad ante su público.

Magaly Medina se fue a Argentina para una cirugía estética y sorprende a sus seguidores

La conductora Magaly Medina se encuentra en Argentina para someterse a su primera cirugía de estiramiento facial. Acompañada por su especialista de confianza, la presentadora de ATV utilizó sus plataformas digitales para documentar el inicio de este proceso estético, generando una ola de comentarios y gran expectativa entre sus fieles seguidores.

Junto a la experta en estética Joana Bermedo, la presentadora de espectáculos arribó a territorio argentino para concretar una cirugía de estiramiento facial. Medina explicó que esta determinación no fue apresurada, sino producto de un análisis conjunto con su especialista de cabecera para elegir al cirujano ideal.

“Hoy tengo mi primera cita personal presencial porque la anterior fue hecha vía online”, comentó en sus redes sociales. Asimismo, adelantó que la planificación ha sido rigurosa y que pronto publicará contenido adicional sobre este viaje médico.