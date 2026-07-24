A lo largo de estos años, la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva ha estado marcada de controversia desde que se hizo pública. Desde ese entonces, la pareja ha protagonizado diversos episodios mediáticos en televisión y redes sociales, entre declaraciones cruzadas, rumores de distanciamiento y tensiones con el entorno familiar con su aún esposa del deportista, Pamela López, manteniéndose constantemente en la atención de la farándula peruana. Sin embargo, en las últimas horas, alejada de los reflectores, mostró su faceta más íntima y sensible como madre al compartir emotivos momentos junto a su pequeña hija, quien fue diagnosticada con autismo. A través de sus redes sociales, la artista mostró su emoción al revelar que su menor le dijo “mamá”, generando una serie de reacciones entre los seguidores. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

PAMELA FRANCO SE CONMUEVE AL ESCUCHAR LAS PRIMERAS PALABRAS DE SU HIJA

Hace algunos meses, Pamela Franco abrió su corazón al contar a Ernesto Pimentel cómo ha sido criar a su hija, fruto de su relación con Christian Domínguez, quien fue diagnosticada con autismo. En ese momento, confesó que uno de sus mayores anhelos siempre fue escucharla llamarla por primera vez “mamá”. “Por ella estoy de pie a pesar de muchas cosas y la voy a sacar adelante porque sí se puede. Trato de aprender día a día porque es difícil. Me caigo y me levanto, pero no pierdo la fe y haré todo lo que esté en mis manos para que sea una niña feliz e independiente y que un día me diga mamá, sin que yo se lo pida”, narró.

Sin embargo, recientemente la cantante de cumbia mostró, a través de sus historias de Instagram, una faceta más íntima al compartir tiernos momentos junto a su pequeña hija mientras ambas se dirigían al colegio. De acuerdo con las imágenes compartidas por La República, la pareja de Christian Cueva interactuó con la menor mientras conversaban sobre las celebraciones por Fiestas Patrias, acompañándola y apoyándola para que pronunciara las palabras de forma pausada y correcta. Mientras protagonizaban este tierno momento, lo que más llamó la atención de los seguidores fue cuando María Cataleya logró responder “Sí, mamá”. Esto generó que Franco, visiblemente emotiva, se despida junto a su hija de los internautas.

¿POR QUÉ LA ‘TÍA LISURA’ PIDIÓ DISCULPAS A PAMELA FRANCO?

En el marco de las celebraciones por el Día de la Madre, la ‘Tía Lisura’, como es usual, realizó una transmisión en vivo para saludar a las mamás; sin embargo, aprovechó el momento para lanzar fuertes calificativos contra Pamela Franco, actual pareja de Christian Cueva. Aunque, luego de algunas horas, la familiar de Paul Michael utilizó sus redes sociales para pedir disculpas públicas a la cumbiambera y reconocer el grave error que cometió, sobre todo por haber estado bajo los efectos del alcohol. De acuerdo con la tía del salsero, sus declaraciones fueron incorrectas y aseguró no recordar haber emitido calificativos tan fuertes, por lo que no dudó en cambiar de postura y elogiar a la cantante.

De esta manera, la familiar del chalaco, visiblemente afligida, se retractó y mostró su arrepentimiento en más de una ocasión hacia Franco. De hecho, le envió un emotivo saludo por el Día de la Madre, en el que destacó sus cualidades. “Quiero decirle a Pamela Franco: mil disculpas porque me equivoqué en referirme. Estaba pasada de copas, no sé lo que hablé, pero le pido las disculpas del caso. Todos tenemos errores, sabemos equivocarnos, y yo me equivoqué y sé aceptar mi error. Mil disculpas, mi reina, porque tú eres como yo. Somos mujeres y no nos va a gustar que nos traten así. Cometemos errores, como también yo tengo muchos errores. No soy perfecta en la vida, pero le pido las disculpas del caso”, expresó la ‘Tía Lisura’.