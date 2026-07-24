Por Redacción EC

A lo largo de estos años, la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva ha estado marcada de controversia desde que se hizo pública. Desde ese entonces, la pareja ha protagonizado diversos episodios mediáticos en televisión y redes sociales, entre declaraciones cruzadas, rumores de distanciamiento y tensiones con el entorno familiar con su aún esposa del deportista, Pamela López, manteniéndose constantemente en la atención de la farándula peruana. Sin embargo, en las últimas horas, alejada de los reflectores, mostró su faceta más íntima y sensible como madre al compartir emotivos momentos junto a su pequeña hija, quien fue diagnosticada con autismo. A través de sus redes sociales, la artista mostró su emoción al revelar que su menor le dijo “mamá”, generando una serie de reacciones entre los seguidores. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.