Por Redacción EC

En los últimos días, varios programas de espectáculos y usuarios en redes sociales comentaron que la cantante de cumbia Pamela Franco lució un vestido muy similar al que había usado la ex esposa de Christian Cueva, Pamela López en una aparición pública, lo que generó comparaciones y especulaciones sobre si se trataba del mismo diseño o de uno muy parecido. Sin embargo, ninguna de las dos ha confirmado que se trate exactamente del mismo vestido. Las comparaciones se basan en el color, el corte y el diseño de la prenda. Como suele ocurrir en la moda, es posible que ambas hayan elegido un modelo de una misma tendencia o incluso de la misma marca, pero no existe una confirmación oficial al respecto. Ante tal suceso, la cantante manifestó al respecto para dar una aclaración.