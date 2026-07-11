En los últimos días, varios programas de espectáculos y usuarios en redes sociales comentaron que la cantante de cumbia Pamela Franco lució un vestido muy similar al que había usado la ex esposa de Christian Cueva, Pamela López en una aparición pública, lo que generó comparaciones y especulaciones sobre si se trataba del mismo diseño o de uno muy parecido. Sin embargo, ninguna de las dos ha confirmado que se trate exactamente del mismo vestido. Las comparaciones se basan en el color, el corte y el diseño de la prenda. Como suele ocurrir en la moda, es posible que ambas hayan elegido un modelo de una misma tendencia o incluso de la misma marca, pero no existe una confirmación oficial al respecto. Ante tal suceso, la cantante manifestó al respecto para dar una aclaración.

¿Qué dijo Pamela Franco con respecto al vestido muy similar al que usaba la ex pareja de Christian Cueva?

Pamela Franco se pronunció sobre la polémica generada en torno al vestido que lució recientemente y descartó que haya existido alguna intención de imitar a otra persona. La cantante explicó que la prenda fue de su total agrado y resaltó que cada individuo posee una identidad propia. “El vestido me encantó, pero nadie quiere parecerse a nadie. Cada persona es única”, señaló la cantante. En ese sentido, dejó claro que las comparaciones carecen de fundamento y que su elección respondió únicamente a un gusto personal. Asimismo, la artista reconoció sentirse incómoda por toda la controversia que se generó tras el episodio. Sin embargo, precisó que esa incomodidad está relacionada con la situación mediática y no con el vestido en sí. Pamela Franco insistió en que ambos temas no guardan relación entre sí y reiteró que nunca buscó proyectar una imagen similar a la de otra persona. Con estas declaraciones, intentó poner fin a las especulaciones surgidas en redes sociales y en diversos espacios de espectáculos.

La rivalidad entre ambas no dejan de cesar por todo lo que acontece en los medios de farándula peruana

El episodio relacionado con el vestido volvió a colocar en el centro de la atención la mediática rivalidad entre Pamela Franco y Pamela López. La coincidencia en la elección de la prenda generó una nueva ola de comentarios en redes sociales y programas de espectáculos, donde el tema fue ampliamente debatido. Para muchos, este hecho reavivó las comparaciones entre ambas figuras públicas y alimentó las especulaciones sobre su tensa relación. La controversia cobra mayor relevancia porque el vínculo entre Pamela Franco y Pamela López continúa siendo objeto de interés público debido a Christian Cueva. A ello se suman las declaraciones que ambas han ofrecido recientemente en distintos espacios televisivos, donde han abordado diversos aspectos de esta historia. Cada nueva aparición pública mantiene vigente el caso en la agenda del espectáculo, incrementando el interés de la audiencia y la cobertura de los medios.

Pamela Franco le lanzó una advertencia a Christian Cueva ante las nuevas polémicas en los medios

En sus declaraciones más recientes, Pamela Franco reafirmó la confianza que mantiene en Christian Cueva y aseguró que las controversias surgidas en las últimas semanas no han debilitado la relación que ambos han construido. La cantante sostuvo que su vínculo con el futbolista continúa sólido, pese a los rumores y versiones que han circulado en torno a su vida sentimental. De esta manera, buscó transmitir tranquilidad frente a la atención mediática que rodea a la pareja. Sus afirmaciones se produjeron luego de que Macarena Gastaldo asegurara que Christian Cueva habría intentado contactarla cuando ya mantenía una relación con la intérprete. Sin embargo, Pamela Franco minimizó esas declaraciones y afirmó que no han generado ningún conflicto entre ellos. Además, dejó en claro que no tomará decisiones basándose en comentarios de terceros. Finalmente, envió un mensaje al futbolista al recordar que él conoce la clase de mujer que tiene a su lado y que espera recibir siempre respeto y valoración dentro de la relación.

VIDEO RECOMENDADO