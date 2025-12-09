Pamela Franco y Christian Cueva continúan acaparando las principales portadas de los medios de espectáculos, no por nuevos proyectos profesionales, sino por diversas acciones que han generado polémica. En esta oportunidad, la cantante de cumbia sorprendió a sus seguidores al dejar entrever que estaría embarazada del futbolista, pese a la distancia que los separaba, ya que este militaba en Ecuador, donde jugaba para un equipo. Así, esta sorprendente noticia ha despertado la curiosidad de muchos, quienes han comenzado a especular sobre si se trataría de una gestación real o el lanzamiento de un nuevo tema musical. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL POSIBLE EMBARAZO DE PAMELA FRANCO?

En la última edición de “El Reventonazo de la Chola”, Pamela Franco estuvo participando en un sketch, donde estuvo brindando detalles sobre su relación con Christian Cueva; sin embargo, no esperó que la popular ‘Tía Zoila’ la incitara a revelar una “sorpresita” que dejó a muchos con la boca abierta en el set. La interprete de ‘Dile la verdad’ anunció, con un tono pícaro, en señal abierta que se viene un “hijo”, mientras se tocaba el abdomen en señal de embarazo, lo que despertó el asombro y risa de los presentes. “Se viene una sorpresita. La verdad que sí, un hijo, se viene un hijo, se viene un hijo", reveló Franco entre carcajadas sin brindar más detalles.

Asimismo, durante su presentación, la cumbiambera contó que tuvo un gran gesto con el futbolista por su cumpleaños, pues le regaló un bolso de la marca Goyard. Según la artista peruana, este lujoso accesorio está valorizado en miles de dólares, por lo que durante estos meses estuvo juntando el dinero para comprárselo en su onomástico. “Yo ya sabía que le gustaba, pero él no sabía que yo se lo iba a comprar. Tú no sabes lo difícil que fue encontrarlo porque es exclusivo. Me pasé casi un año juntando para comprar ese bolso. Estuvo muy feliz”, reveló la pareja de Cueva.

¿CÓMO SORPRENDIÓ PAMELA FRANCO A CHRISTIAN CUEVA POR SU CUMPLEAÑOS?

El pasado 23 de noviembre significó una fecha muy especial para Christian Cueva, quien comenzó a recibir desde muy temprano diversos mensajes de cumpleaños. Sin embargo, el saludo más esperado fue de su actual pareja Pamela Franco, quien compartió inéditas imágenes desde sus redes sociales oficiales junto a una emotiva frase: “Feliz cumple amor de mi vida. Te amo con todo mi corazón”. De hecho, esto no quedó ahí, ya que la cantante de cumbia viajó junto a los padres del futbolista a Ecuador para celebrar su onomástico, postergando así sus compromisos laborales.

Y es que, mediante el Instagram oficial de Karla Franco, hermana de Pamela, se revelaron estos videos de la celebración privada que se realizó en Guayaquil. En el clip se ve a Cueva y a su pareja muy sonrientes acompañados de una torta con temática de fútbol, globos y otras decoraciones. Luego, en otra parte del video, Pamela Franco, junto a una orquesta, interpretó en vivo uno de sus mejores éxitos musicales: ‘Dile’. Esto ocasionó que, tanto los padres de ‘Aladino’ como los otros invitados, aplaudan y ovacionen a la artista peruana, mientras que el seleccionado nacional se disponía a bailar.

