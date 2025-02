Pamela Franco y Christian Cueva han llamado una vez más la atención de los medios de espectáculos y de sus seguidores en las redes sociales, luego de que la cantante de cumbia mostrara que tiene un anillo. Tras esto, surgieron muchas especulaciones sobre una posible boda con el futbolista, ya que ambos están viviendo un gran momento en su relación. Incluso, muchos consideraron que la joya era un regalo de Cueva por San Valentín, debido al diseño con una piedra en corte corazón brillante. En ese sentido, un especialista analizó el aro y estimó un posible precio, lo que ha generado aún más expectativas. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL ES EL PRECIO DEL ANILLO QUE LLEVA PAMELA FRANCO?

Hace unos días, Pamela Franco compartió con sus seguidores una imagen donde muestra un lujoso anillo con detalles de corazón. Esta publicación ha generado una serie de especulaciones sobre si trata de una propuesta matrimonial. De esta manera, en la última edición de ‘América Hoy’ consultaron al gemólogo Ricardo Rivera a fin de analizar la joya e investigar sobre un posible precio. El especialista reveló que se podría tratar de un anillo de compromiso y que en su diseño tiene un corte corazón brillante.

Pamela Franco y Christian Cueva han llamado una vez más la atención en las redes sociales, luego de que la cantante de cumbia mostrara que tiene un anillo. Foto: Captura América Hoy

“Podría tratarse de un anillo de plata, de imitación de 18 quilates o incluso de platino, que es un material muy usado actualmente. La piedra que veo ahí es una piedra incolora con corte corazón brillante. Yo me inclino a que se trate de un anillo de compromiso”, detalló el gemólogo. Mientras que acerca del costo del aro, Rivera explicó va a depender del tipo de piedra, por ejemplo, si es un diamante natural con corte corazón brillante tendría un valor de 3,000 y 5,000 dólares. En caso sea un diamante de laboratorio el precio oscilaría entre 1,000 y 2,500 dólares, pero si es un anillo de imitación el valor baja, es decir, estaría entre 500 a 1,000 dólares.

¿QUÉ DIJO PAMELA FRANCO SOBRE UNA POSIBLE BODA CON CHRISTIAN CUEVA?

Tras las recientes especulaciones sobre un posible matrimonio entre Pamela Franco y Christian Cueva en las redes sociales, la cumbiambera concedió una entrevista al diario Expreso para poner fin a los rumores y revelar que fue ella quien se compró esa joya, ya que le llamó mucho la atención. Además, Franco pidió que pararan con las habladurías y dejó en claro que no tiene como prioridad comprometerse por ahora, ya que está enfocada en otros proyectos y en el reciente fallecimiento de su padre.

“Realmente me da risa que apenas hago algo, de inmediato salen con cada cosa, la gente se pasa de ociosa. Bueno, para que quede claro todo esto, yo me lo compré, me gustó y lo adquirí. Ya pues, paren con esos cuentos. Personalmente quiero ser feliz y no es necesario casarse, al menos no es parte de mi forma de ser y pensar”, dijo la pareja de Christian Cueva.

¿QUÉ DIJO CHRISTIAN CUEVA SOBRE SU MATRIMONIO CON PAMELA LÓPEZ?

Durante la entrevista con Andrea en ATV, Christian Cueva confesó a nivel nacional que no se casó por amor con Pamela López, ya que en ese momento la relación estaba desgastada. Sin embargo, decidió dar ese paso por amor a sus hijos, sobre todo por su hija recién nacida, pensando que ese acto fortalecería su vínculo con López, pero no fue así.

“En su momento hubo ese amor que uno siente cuando se enamora. (¿En el 2019 te casaste enamorado?) Para ser honesto, no, no me casé estando enamorado. No me casé con los mismos sentimientos que tenía al principio de mi relación. Mi tercera hija fue el motivo por el que traté de proteger mi familia y fortalecerla para seguir al lado de las personas que estuvieran conmigo”, reveló Cueva.