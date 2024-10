Las polémicas entre Christian Cueva y su expareja, Pamela López, parecen no dar tregua tras un reciente intercambio de reclamos por los gastos de alimentación de sus tres hijos. El pasado 9 de septiembre, la niñera de los menores se contactó con el futbolista para preguntarle cuándo enviaría el dinero para alimentarlos. Sin embargo, la mujer no esperaba que Cueva arremetiera contra López y la enviara a vender marcianos. De este modo, la empresaria apareció en un video difundido a través de TikTok, entregando marcianos en un distrito de la capital, lo que generó la sorpresa de sus seguidores en las redes sociales. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

PAMELA LÓPEZ APARECE REGALANDO MARCIANOS EN VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

El pasado sábado 26 de octubre, Pamela López apareció en una transmisión en vivo por TikTok repartiendo adoquines con su nuevo emprendimiento llamado “Marcianos 24k” a la población de bajos recursos económicos en Villa María del Triunfo (VMT). Esta acción demuestra que no sentía vergüenza por regalar helados; al contrario, pudo contribuir con algunos productos y compartir momentos con los vecinos del mencionado distrito.

“Para los que pensaron que era todo broma. La presidenta de la ONG 24 K. Salen los marcianos de cerveza también. Sorpresitas se vienen”, dijo entre risas una mujer que acompañó a Pamela. Asimismo, se le puede ver a la aún esposa de ‘Aladino’ muy feliz sacando de un “cooler” la variedad de helados de frutas para regalar a las personas que se concentraron en una losa deportiva.

¿CUÁNTOS HIJOS TIENEN PAMELA LÓPEZ Y CHRISTIAN CUEVA?

Pamela López y Christian Cueva tienen tres hijos en común, fruto de su relación que comenzó en 2011. A lo largo de más de una década, la pareja ha formado una familia, a pesar de los múltiples escándalos que han surgido en torno a su relación. Además de los tres hijos que comparte con Cueva, Pamela López tiene una hija mayor llamada Fabianna López, quien actualmente tiene 21 años. La identidad del padre de Fabianna no ha sido revelada públicamente.

La vida familiar de Pamela López ha estado marcada recientemente por la controversia, especialmente después de que ella hiciera pública una denuncia contra Christian Cueva por agresión física y psicológica. Esta denuncia, acompañada de revelaciones sobre infidelidades por parte del futbolista, ha generado gran atención mediática. Uno de los incidentes más destacados fue cuando Pamela López confrontó a Cueva sobre una transferencia de dinero a la cantante Pamela Franco, lo que añadió otra capa de tensión a su ya tumultuosa relación.

¿QUÉ DIJO PAMELA FRANCO SOBRE UNA POSIBLE RELACIÓN CON CHRISTIAN CUEVA?

El pasado 29 de agosto, Pamela Franco junto a ‘Alma Bella’ estuvieron presentes en el set de ‘Todo se filtra’ para promocionar una canción. Sin embargo, el popular ‘Metiche’ no dudo en preguntarle a la chimbotana sobre su situación con Christian Cueva, con quien ha sido vinculada desde hace un tiempo e incluso revelaron imágenes que salen besándose.

El conductor de televisión puso en evidencia a la modelo recordándole varios sucesos que pasó entre Cueva y ella desde el año 2018 y 2019. “(¿Qué relación te une a Cueva?) Somos amigos, no has visto que nos seguimos en Instagram (...) Es mi vida privada, no voy a decir si estoy o no, porque a las finales todos especulan”, dijo en dicho medio muy incómoda.

Asimismo, Kurt Villavicencio no dejó pasar el momento para mencionarle a la expareja de Christian Domínguez que en una entrevista con María Pía ella aceptó que “nunca” estaría en una relación con Christian Cueva, luego de ser su amante años atrás. (En el momento que dije eso) Yo estaba mal, o sea nadie se pone a pensar que en ese momento no estaba bien emocionalmente, y bueno (ahora) nadie sabe lo que puede pasar más adelante porque tampoco puedo decir que no (¿hablas con él) Sí, hablo con él”, precisó.

Por su parte, Yolanda Medina, líder de la agrupación femenina, intervino en la entrevista para sacar cara por su amiga, solicitando que paren con los comentarios humillantes que tienen hacia la cantante. “Cada quien es dueño de sus acciones, no solo las mujeres, somos culpables de lo que le pasa a un matrimonio. Solamente chancan a Pamela, ya basta, estamos trabajando, somos mujeres trabajadoras y no vamos a venir a un programa para que me digas ‘amante’. ¡Ya basta, se acabó! Toda la vida me vas a lapidar”, dijo.