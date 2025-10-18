Pamela López volvió a pronunciarse sobre los problemas que enfrenta tras su separación de Christian Cueva. La trujillana reveló que actualmente recibe constantes notificaciones y visitas de bancos que le exigen el pago de deudas que su aún esposo habría adquirido mientras convivían.

Según contó, desconocía por completo la existencia de esos préstamos, y teme perder la vivienda donde reside con sus tres hijos. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO PAMELA LÓPEZ SOBRE LAS NOTIFICACIONES QUE HA RECIBIDO DE LOS BANCOS?

Pamela López explicó que, desde hace un tiempo, recibe en su domicilio diversos documentos de entidades financieras que le exigen el pago de préstamos atribuidos a Christian Cueva. Según relató, esas deudas habrían sido adquiridas mientras ambos convivían, motivo por el cual los bancos la consideran responsable solidaria.

“Nosotros teníamos nuestra convivencia, se adquirió muchos bienes, también deudas. (Pidió prestado) a mi familia sí, pero también a los bancos, a mi casa llegan muchos documentos”, compartió para las cámaras de América TV durante un evento publicitario.

La empresaria dijo estar sorprendida por la situación, ya que nunca fue informada ni participó en esas transacciones. “Yo no sé, quiero preguntar cómo se hace para prestar dinero porque yo no firmé”, expresó.

¿PAMELA LÓPEZ PUEDE PERDER SU CASA POR LAS DEUDAS DE CHRISTIAN CUEVA?

Pamela López confesó que vive con el miedo de ser desalojada del departamento donde reside junto a sus tres hijos. “Temo que me pueda desalojar de la propiedad donde vivimos mis hijos y yo que adquirimos en nuestra unión de hecho”, manifestó. Explicó que su preocupación aumenta porque muchos le aseguran que, al estar casada desde 2019, podría ser considerada responsable solidaria de las deudas de su esposo, pese a que “jamás ha firmado nada”.

¿QUÉ OTRA DEUDA ASEGURA PAMELA LÓPEZ QUE CUEVA MANTIENE?

La trujillana también reveló que Christian Cueva mantiene una deuda pendiente con su madre, quien le habría prestado más de S/80.000. “Él le debe más de ochenta mil soles a mi mamá, y ese dinero lo necesita para sus tratamientos”, declaró. López lamentó la falta de cumplimiento del futbolista y aseguró que busca esclarecer todas las responsabilidades económicas que quedaron tras su relación, según recoge Infobae.

Pamela López y Christian Cueva. (Foto: Composición)

¿POR QUÉ AÚN NO SE HA LOGRADO UN ACUERDO CONCILIATORIO ENTRE LÓPEZ Y CUEVA?

Pamela López lamentó que, pese a sus intentos, no haya podido establecer un diálogo con Christian Cueva para resolver sus diferencias. “Yo toda la vida estoy abierta a poder conciliar con él, toda la vida le he hecho llamadas para poder sentarnos y comportarnos como dos verdaderos padres, pero lastimosamente yo no sé si tiene miedo poder hacerlo”, expresó. Según dijo, el futbolista evita tener una relación cordial como padres, lo que complica aún más su situación familiar.

¿QUÉ REFLEXIÓN HIZO PAMELA LÓPEZ SOBRE SU VIDA DESPUÉS DE CUEVA?

La modelo reconoció que atraviesa una etapa difícil, enfrentando sola las consecuencias de las decisiones económicas y familiares tomadas durante su matrimonio. “Muchas personas machistas, porque lastimosamente vivimos en un país machista, no entienden que soy yo la que vivió ocho, siete meses, y se la chanta hasta el día de hoy cuando se enferman, cuando se frustran, cuando están tristes, cuando están alegres, y él bueno, puede dormir tranquilo”, expresó con evidente molestia.