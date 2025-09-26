Las tensiones entre Pamela López y Christian Cueva, marcadas en su momento por denuncias de maltratos físicos y psicológicos, parecen haber quedado en el pasado. Recientemente, la trujillana cuestionó el rol de Cueva como padre y su compromiso con sus hijo, solicitándole una pensión más justa para los menores. Sin embargo, en medio de los problemas económicos, López reveló que el futbolista cuenta con una fuerte deuda con su madre, la cual lleva años, por lo que le exigió que cumpla con sus obligaciones para que pueda solventar sus tratamientos médicos. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNTO DEBE CHRISTIAN CUEVA A LA MADRE DE PAMELA LÓPEZ?

En la última edición de ‘América hoy’, estuvo como invitada Pamela López, donde se sometió a una serie de preguntas relacionadas a su vida privada. Entre ellas, la trujillana reveló que Christian Cueva cuenta con una exorbitante deuda a su madre, quien se encuentra delicada de salud. Según la pareja de Paul Michael, su progenitora necesita el dinero para solventar su tratamiento médico. Inclusive, no dudó en solicitar a Pamela Franco y al cevichero Lucho ‘Mi Barrunto’ que ayuden al seleccionado a cumplir con sus obligaciones financieras que aparentemente serían grandes cantidades.

“Tengo entendido que el padre de mis hijos está totalmente endeudado. Tiene problemas y una de esas deudas es con mi madre. (Mi mamá) hoy está viva y enferma, y necesita para sus medicinas. En algún momento escuché al cevichero que él pagaba el colegio, que él depositaba, y que la señora también mantenía al padre de mis hijos. Así que les pido que por favor ayuden a pagar la deuda tan grande que tiene con mi mamá, que hoy está viva y enferma, y necesita para sus medicinas”, dijo López. Como se recuerda, en una entrevista con Magaly Medina en agosto de 2024, la también empresaria reveló que S/ 80 000 le debería a su madre.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL POSIBLE EMBARAZO DE PAMELA FRANCO DE CHRISTIAN CUEVA?

Luego de que en las redes sociales se revelaran diversos videos donde se le ve a Pamela Franco aparentemente con un vientre abultado mientras se presentaba en un concierto, los seguidores en las redes sociales no tardaron en especular sobre un embarazo vinculado a Christian Cueva, quien aún se mantiene casado con la madre de sus hijos, Pamela López. Ante los diversos cuestionamientos, un equipo del programa ‘Amor y fuego’ acudió hasta uno de los eventos de la cantante para escuchar su pronunciamiento al respecto.

Al ser consultada sobre un posible embarazo junto al futbolista de Emelec, Franco aclaró que no tiene planes de convertirse en madre por el momento, aunque no descartó la posibilidad de hacerlo en el futuro. De hecho, no quiso revelar sus planes y la fecha en la que podrían convertirse en padres una vez más, generando intriga. “(¿Un Cuevita en camino?) No, no por el momento. Ahorita es hablar precipitadamente, no sabemos“, reveló la cantante de “Dile la verdad” a dicho medio.