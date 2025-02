En diálogo con un programa de espectáculos, Pamela López hizo fuertes declaraciones contra Christian Cueva, señalando que no cumple con la pensión alimenticia de sus hijos, a pesar de que el futbolista mantiene un contrato vigente con Cienciano del Cusco. Ante esta situación, el conflicto entre ambos parece no tener fin, ya que López afirma que debe asumir grandes responsabilidades sin el apoyo necesario.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el popular ‘Aladino’ es acusado de no cumplir con sus responsabilidades económicas hacia sus hijos. Esta nueva acusación lo coloca nuevamente en el centro de la polémica, sumando un episodio más a su historial de controversias.

¿QUÉ DIJO PAMELA LÓPEZ SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE MANUTENCIÓN POR PARTE DE CHRISTIAN CUEVA?

En declaraciones para el programa “América Hoy”, Pamela López aseguró con firmeza que, hasta el momento, Christian Cueva no ha realizado ningún pago relacionado con la manutención de sus hijos. Además, cuestionó las prioridades del futbolista, señalando que no reflejan las de un padre responsable.

“Hasta el día de hoy, el señor no deposita ni un céntimo para mis hijos. Yo sola estoy manteniéndolos todo este tiempo. Lamentablemente, su escala de valores y prioridades es totalmente distinta a la mía. Mis hijos están por encima de todo”, expresó López, quien últimamente ha estado ejerciendo como animdora.

Tras sus declaraciones, una gran ola de críticas se desató en redes sociales, donde numerosos usuarios señalaron que Cueva debería cumplir con sus obligaciones, especialmente considerando que recibe un salario por parte del club Cienciano, según informa el diario La República.

¿QUÉ OPINA PAMELA LÓPEZ SOBRE TRABAJAR JUNTO A PAMELA FRANCO?

Previamente, Pamela Franco, la actual pareja de Christian Cueva, había señalado que no tendría problema en compartir escenario con Pamela López si la oferta económica que le ofrecieran fuera lo suficientemente atractiva. Ante este asunto, López dejó en claro que no considera esa opción bajo ninguna circunstancia.

En declaraciones para el programa ‘América Hoy’, López explicó que su estabilidad emocional y la de sus hijos son su prioridad, por lo que trabajar junto a quien calificó como la “amante” de su esposo no es una opción. “Hay niveles, por respeto a mis hijos, no podría ni siquiera evaluarlo, no hay forma”, declaró con firmeza.

La animadora de eventos enfatizó que su vida y su carrera no giran en torno a la controversia mediática. “Aunque necesito el trabajo y el dinero, no puedo ignorar el hecho de que se trata de la amante de él (Christian Cueva)”, expresó.

Además, subrayó que su valor como persona y profesional no depende de una oferta laboral. “Soy más que esta situación y mi trabajo, mi valor como persona no puede ser reducido a una sola oportunidad de compartir escenario con quien, de momento, no deseo”, sentenció.