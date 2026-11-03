Por Redacción EC

Pamela López, una de las figuras más controversiales de la farándula peruana, ha logrado captar la atención de los medios de espectáculos por diversos aspectos de su vida personal, especialmente por su relación sentimental con el futbolista Christian Cueva. Sin embargo, recientemente, la empresaria trujillana volvió a llamar la atención al revelar que tiene una conversación pendiente con Ana Paula Consorte. Esta nueva polémica surge luego de que la brasileña acusara públicamente a la esposa de Hernán Barcos de realizar gestos inapropiados hacia Paolo Guerrero. Ante esta situación, la empresaria no dudó en expresar su opinión y revelar un aspecto poco conocido de esta controversia. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

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