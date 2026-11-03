Pamela López, una de las figuras más controversiales de la farándula peruana, ha logrado captar la atención de los medios de espectáculos por diversos aspectos de su vida personal, especialmente por su relación sentimental con el futbolista Christian Cueva. Sin embargo, recientemente, la empresaria trujillana volvió a llamar la atención al revelar que tiene una conversación pendiente con Ana Paula Consorte. Esta nueva polémica surge luego de que la brasileña acusara públicamente a la esposa de Hernán Barcos de realizar gestos inapropiados hacia Paolo Guerrero. Ante esta situación, la empresaria no dudó en expresar su opinión y revelar un aspecto poco conocido de esta controversia. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO PAMELA LÓPEZ SOBRE PAOLO GUERRERO Y ANA PAULA CONSORTE?

A través del espacio digital “Vale Todo”, Pamela López se pronunció sobre el reclamo público que Ana Paula Consorte realizó en sus historias de Instagram, donde acusó a Giuli Cunha, esposa de Hernán Barcos, de hacer gestos inapropiados hacia Paolo Guerrero durante la celebración de un gol en el partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima. Sin embargo, lejos de dar por cerrado el tema, la popular ‘KittyPam’ volvió a generar revuelo en redes sociales al revelar que habría un malentendido entre ella y la pareja del ‘Depredador’, sin contar precisamente los motivos. Por ello, manifestó que espera encontrarse con la brasileña en algún momento para conversar y aclarar la situación directamente.

“No la conozco, he coincidido con ella, pero tengo un tema pendiente que aclarar con ella. Me imagino que cuando la encuentre lo aclararemos, un malentendido, una confusión, pero que no logré aclararlo porque ella públicamente jamás se dirigió a mí, pero por terceros sé que ella tiene una confusión, seguro en algún momento lo aclararé”, detalló López. Ante ello, la trujillana dejó entrever que a Consorte no le habría agradado su cercanía con Guerrero, a quien conoce desde que mantenía una relación con Alondra García Miró. No obstante, aclaró que siempre tuvo un trato cordial y respetuoso con el futbolista, aunque nunca llegó a entablar una amistad cercana con él.

“Yo en algún momento concurría mucho a la casa de Doña Peta, a quien le tengo gran cariño, respeto y admiración. Vive muy cerca de mi casa y teníamos un té de tías. Era la mamá de los seleccionados y la Pam Pam tomándose cafecito. Yo no creo que le haya hecho mucha gracia, conozco a Paolo desde su relación con Alondra, tengo fotos de él cargando a mis hijos, incluso desde muy bebitos, chiquitos, hemos compartido por el tema de la selección. Siempre ha sido con mucho respeto, señoras, ‘qué tal Paolo’, nunca hemos tenido una amistad de jugarnos o escribirnos ni nada por el estilo. Conozco el perfil y no lo creo que le haya hecho mucha gracia”, dijo Pamela.

¿QUÉ DIJO PAMELA LÓPEZ TRAS COINCIDIR CON MARISOL?

Durante un evento público, Pamela López declaró ante las cámaras de ‘América hoy’ y se pronunció sobre el acercamiento que tuvo con Marisol, en medio de los pasados rumores sobre presuntos coqueteos entre la cantante de cumbia y Christian Cueva. Según la empresaria norteña, ambas no tuvieron la oportunidad de cruzar miradas ni intercambiar saludos, pese a que coincidieron hasta en tres ocasiones durante el evento. Sin embargo, dejó en claro que disfruta escuchar y bailar las canciones de la ‘Faraona de la cumbia’, descartando así cualquier rencilla entre ellas.

“Yo seguiré bailando los temas de Marisol porque me gustan. No cruzamos miradas, si eso pasaba, la saludaba. Ya ni me acuerdo lo que sucedió antes, porque lo pasado es pasado, estoy en otro momento de mi vida, no tengo nada malo que decir de la señora. Ya hablamos lo que teníamos que hablar, tampoco iba a acercarme y a decirle: hola, Marisol”, sostuvo López. Por su parte, la cumbiambera negó que exista algún conflicto entre ambas y aseguró que tampoco llegó a ver a la expareja de ‘Cuevita’ durante el festival. “No la he visto, creo que si la veo la saludo. No tengo nada contra ella”, expresó.