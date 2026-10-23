Es bien sabido que, la vida de Pamela López ha estado marcada por denuncias de maltratos físicos y psicológicos, así como supuestas infidelidades por parte de su expareja Christian Cueva con bellas mujeres del medio. Esto ha derivado, sin duda, en una serie de señalamientos entre ambos personajes, hasta llegar a instancias judiciales. Sin embargo, un nuevo capítulo de controversia se abre en la vida de la empresaria trujillana, luego de que Pamela Franco, actual pareja del futbolista, le interpusiera una demanda por presunta violencia psicológica y agresiones verbales. En medio de esta disputa, la norteña lanzó fuertes calificativos contra la cumbiambera, a quien tildó de “clandestina”. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ CALIFICATIVOS LANZÓ PAMELA LÓPEZ CONTRA PAMELA FRANCO TRAS LA DEMANDA EN SU CONTRA?

En declaraciones para ‘Amor y fuego’ durante una actividad pública, Pamela López explicó los motivos por los que no asistió al careo con Pamela Franco, quien estuvo acompañada de su abogada, Medaly Barrientos García. Según indicó, atribuyó su ausencia a compromisos laborales, descartando temerle a la cumbiambera y anunció que presentará videos para respaldar su defensa, a solicitud de la justicia. Asimismo, la trujillana señaló que prefiere mantener distancia de la actual pareja de Christian Cueva y evitar coincidir con ella en determinadas situaciones.

Además, en medio de la demanda interpuesta por Franco, la empresaria lanzó fuertes calificativos contra la interprete de ‘Dile la verdad’ y la tildó de “clandestina”. “Correcto, no fui porque tengo cosas, no digo que no sea importante, pero tengo cosas también ya pactadas, tengo que seguir trabajando y mi abogado pidió la reprogramación. Si puedo evitarla, la voy a evitar, definitivamente. Y eso no es tenerle miedo, simplemente que hay niveles. Yo jamás me voy a juntar con el lodo. Yo sí tendría problema. Por supuesto, o sea, yo no puedo tener a una persona desagradable que me produce, pues, asco”, dijo.

¿QUÉ LE PIDIÓ CHRISTIAN CUEVA A PAMELA LÓPEZ PARA FIRMAR EL DIVORCIO?

En una reciente entrevista para ‘Amor y fuego’, Pamela López, visiblemente tranquila, contó que recientemente pudo coincidir con Christian Cueva en una actividad oficial del colegio de uno de sus hijos, en medio de un proceso legal que enfrentan ambos. De acuerdo con la empresaria, no sería la primera vez que ambos se cruzan, ya que, debido a sus pequeños, mantienen una comunicación constante. Sin embargo, no estuvo exenta de las preguntas de los periodistas sobre el proceso de divorcio. Frente a ello, la expareja de Paul Michael sostuvo que, debido a los desacuerdos entre ambos, aún no han logrado llegar a un acuerdo.

De hecho, la popular ‘KittyPam’ reveló que ‘Cuevita’ le habría condicionado la firma del divorcio al pago de una deuda que mantiene con el colegio, una situación que la habría incomodado al considerar que se trata de asuntos diferentes. “Súper normal. No es la primera vez que lo veo, nosotros conversamos. Los sentimientos ya están muertos. Para mí es muy fácil divorciarme, pero yo no fui su clandestina, su amante o su cul***. Yo fui su esposa 13 años. Teníamos el problema con el colegio, que él me condicionaba la deuda del colegio con la firma del divorcio: ‘Pago el colegio, pero me firmas el divorcio’”, dijo López.