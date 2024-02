El ámbito de la farándula ha vuelto a sufrir un remezón en Perú. Generando gran sorpresa e incertidumbre, Pamela López, esposa de Christian Cueva, anunció su separación del reconocido futbolista de la selección peruana. Recordemos que ambos eran una de las parejas más estables y, en más de una ocasión, han dado muestras en redes sociales de lo fuerte que estaba su relación. Aquí te vamos a contar todo sobre este tema que ha generado diferentes reacciones.

Pamela López se separa de Christian Cueva: ¿qué dice el sentido mensaje de la esposa del futbolista?

El último jueves 1 de febrero, Pamela utilizó su cuenta de Instagram para señalar que se separó del exjugador de Alianza Lima. El comunicado es extenso y deja en suspenso el motivo de la ruptura amorosa.

“Este es un asunto de mi ámbito privado, pero por ser aún esposa de una persona pública, quiero hacer de conocimiento que tras una serie de sucesos lamentables, que en su momento mostraré con pruebas, y que involucra a una persona del medio artístico (cumbia) y que en la actualidad pretende vender una imagen de víctima”, empieza así el mensaje de López.

Luego, la todavía esposa de ‘Aladino’ agregó: “Tome la decisión de terminar mi relación sentimental de más de 12 años con el señor Christian Cueva Bravo. A partir de hoy me desvinculo totalmente del acontecimiento que en adelante puedan suscitar con él. Pido respeto y empatía conmigo y mis menores hijos gracias. Dios los bendiga”.

¿Qué dijeron los cibernautas sobre la separación de Pamela López y Christian Cueva?

Debido a este hecho, los cibernautas no han parado de comentar el tema en redes sociales. “Me quedé helado”, “Sorprende, es de no creerse nada”, “Pobre Cueva, seguramente no se lo esperaba”, “Cuál habrá sido el motivo, ya lo sabremos”, fueron algunas de las opiniones.

Cuáles fueron los números negativos de Cueva en Alianza Lima durante el 2023

Llegó a ser considerado como el mejor ‘10′ en la historia del fútbol peruano, pero tras la eliminación de la selección a manos de Australia rumbo a Qatar 2022, la carrera deportiva de Christian Cueva fue decreciendo producto de un sinfín de situaciones polémicas que terminaron derivando en su discreto paso por Alianza Lima en Liga 1.

El popular ‘Aladino’ volvió a La Victoria luego de 8 años en medio de una gran expectativa generada a partir de su habilidad y capacidad para asistir a compañeros de cara al gol, pero lamentablemente para la hinchada ‘íntima’, su retorno fue intrascendente.

Desde su arribo a Lima para ponerse a las órdenes de Guillermo Salas, el mediocampista ofensivo de 31 años jugó 27 partidos disputados con camiseta de Alianza Lima entre titularatos e ingresos como recambio, y no logró marcar ningún gol, aunque celebró como suyo el cuarto tanto del 6-1 que le propinaron a Binacional el 28 de mayo de 2023 por el Torneo Apertura.

¿Cómo motivó Paolo Guerrero a Christian Cueva?

Hace poco más de un mes, Paolo Guerrero fue entrevistado por RPP. En dicha oportunidad, el delantero de la selección peruana manifestó su deseo de que Cueva vuelva a su mejor nivel. Además, confesó haber conversado con él para motivarlo.

“Hablé con él 500 mil veces”, manifestó inicialmente el ‘Depredador’ luego de ser consultado acerca del presente de Cueva, y la operación a la que tendrá que someterse, remarcando además que “la selección lo necesita”.

