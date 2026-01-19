En una reciente aparición en ‘Amor y fuego’, Pamela López acudió junto a su defensor, Gino Zamora, para tratar temas legales vinculados a Christian Cueva. La empresaria de Trujillo explicó que propuso a ‘Aladino’ una asignación de S/ 64.000 al mes para el sostenimiento económico de sus tres niños.

Pamela López sorprende al revelar el salario mensual de Christian Cueva en Arabia Saudita y deja a ‘Peluchín’ boquiabierto

Gigi Mitre hizo referencia al paso del volante por el fútbol saudí, una liga famosa por sus contratos con grandes montos. Frente a esto, Pamela confesó que el jugador recibía $100.000 cada 30 días y que había firmado por tres temporadas, información que dejó atónito a Rodrigo González. En plena transmisión, el conductor no pudo evitar cuestionar.

‘Peluchín’ no pudo ocultar su asombro al conocer que el jugador firmó un acuerdo por tres temporadas en Arabia Saudita, y de inmediato hizo sus propios números para dimensionar la cifra. “Tres millones 600 mil se llevó en esos tres años”, indicó el conductor.

“¿Cómo es posible que gane en tres años más de tres millones y le deba plata a tu mamá?”, agregó Gigi, quien se mostró también indignada con la situación en discusión.

Christian Cueva arremete contra Renato Tapia por hablar de la FPF: “Debió hacerlo de la manera más correcta”

Renato Tapia volvió a situarse en el centro de la atención tras expresar críticas contundentes hacia la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y la selección nacional. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y despertaron molestias dentro del ámbito futbolístico. Entre los que reaccionaron se encuentra Christian Cueva, actual jugador de Juan Pablo II, quien calificó los comentarios de Tapia como desafortunados.

Además, Cueva rechazó la idea de que la manera de manifestar inconformidad sea alejarse de la selección. Según su visión, abandonar el equipo no soluciona los problemas del sistema futbolístico nacional. En cambio, enfatizó que la cohesión y el respaldo mutuo son fundamentales para formar un grupo sólido y competitivo de cara a los retos futuros.

“No es el momento para que Renato haya salido a hablar, no lo comparto. Es un compañero al que siempre voy a respetar y desear lo mejor. Todo este tiempo que me tocó estar en la Selección, las pequeñas cosas que había que solucionar, lo hemos hecho de la manera correcta, como para escuchar hoy a Renato decir esas cosas. No comparto que se diga que uno tiene que protestar retirándose o saliendo de la selección. No es una respuesta adecuada”, dijo Cueva en diálogo con Ovación.

“Siento que Renato no está haciendo las cosas que como creo yo lo puede hacer. No siento que sea mala persona, pero debió hacerlo de la manera más correcta, que en el momento que estuvo, decir lo que él piensa, lo que él siente. Hoy por hoy, dar a entender muchas cosas, ya no va para mí, hoy que tenemos que apoyar más a nuestra selección”, agregó ‘Aladino’.

Christian Cueva enfrentará audiencia tras denuncia de ‘La Mackyna’: “Espero que vaya”

La polémica entre Mack Songhurst, denominado en el mundo deportivo como ‘La Mackyna’, y el futbolista Christian Cueva sigue escalando. Según declaraciones recientes del famoso entrenador, en los próximos días se realizará un primer careo entre ambos, luego de que Songhurst presentara una denuncia contra Cueva por supuesta agresión verbal, acoso y amenazas.

‘La Mackyna’ dialogó con Trome y reveló detalles de lo que sucederá. “Este 15 de enero tenemos la primera audiencia y careo con Christian Cueva, así que espero que vaya”.

El culturista sostiene que Cueva debe reconocer su comportamiento, aunque enfatiza que no existe animosidad personal ni con él ni con Pamela Franco. De hecho, aclara que sus comentarios se hicieron en el contexto laboral de su programa de espectáculos Chimi Churri, y no como ataques fuera del ámbito profesional.