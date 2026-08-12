Pamela López sorprende con nuevo galán tras salir con Varo Vargas: ¿quién es el misterioso hombre? | Composición EC: @pamelalopezoficial / Willax Televisión
Pamela López sorprende con nuevo galán tras salir con Varo Vargas: ¿quién es el misterioso hombre? | Composición EC: @pamelalopezoficial / Willax Televisión
Por Redacción EC

Pamela López vuelve a generar atención por su vida sentimental luego de ser captada en una situación romántica con un empresario que, según las imágenes difundidas por ‘Amor y Fuego’, sería su nuevo saliente. La escena ocurre pocas semanas después de su ruptura con Paul Michael, mientras su nombre vuelve a aparecer en el centro de la atención mediática. El encuentro ocurrió después de un almuerzo junto a Varo Vargas y otros amigos, en medio de rumores que habían relacionado a la influencer con el cantante. El hombre que apareció junto a ella ya fue identificado y concentra las miradas del público, mientras nuevas imágenes muestran cómo transcurrió su encuentro y qué ocurrió después. Conoce quién es el misterioso galán, a qué se dedica y qué dijo la propia Pamela sobre este vínculo.

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