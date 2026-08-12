Pamela López vuelve a generar atención por su vida sentimental luego de ser captada en una situación romántica con un empresario que, según las imágenes difundidas por ‘Amor y Fuego’, sería su nuevo saliente. La escena ocurre pocas semanas después de su ruptura con Paul Michael, mientras su nombre vuelve a aparecer en el centro de la atención mediática. El encuentro ocurrió después de un almuerzo junto a Varo Vargas y otros amigos, en medio de rumores que habían relacionado a la influencer con el cantante. El hombre que apareció junto a ella ya fue identificado y concentra las miradas del público, mientras nuevas imágenes muestran cómo transcurrió su encuentro y qué ocurrió después. Conoce quién es el misterioso galán, a qué se dedica y qué dijo la propia Pamela sobre este vínculo.

¿QUIÉN ES EL NUEVO GALÁN DE PAMELA LÓPEZ?

El hombre que fue captado junto a Pamela López fue identificado como Franco Portales Aliaga, empresario y productor musical de 38 años. De acuerdo con ‘Amor y Fuego’, actualmente radicaría en Miami y estaría trabajando en un proyecto relacionado con la agrupación Los Conquistadores de la Salsa. Su cercanía con López también quedó expuesta en una fotografía tomada durante las grabaciones de la orquesta, donde ambos aparecen juntos y sonrientes, según recoge La República.

El nuevo galán de Pamela López se llama Franco Portales Aliaga y tiene 38 años, es decir dos años menor que ella.

¿CÓMO FUE EL RECIENTE ENCUENTRO ENTRE PAMELA LÓPEZ Y FRANCO PORTALES?

Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ registraron a López después de un almuerzo con Varo Vargas, Macarena Gastaldo, Giany Cossio y otros amigos. Al abandonar el restaurante, la influencer subió al vehículo de Portales, quien la esperaba en otro punto, mientras Vargas se retiró por su lado.

Durante el recorrido hicieron varias paradas, incluido un grifo donde el empresario compró una cerveza que Pamela luego tomó. Después, Portales cambió dólares y ambos continuaron el trayecto hasta llegar al departamento de ella cerca de las 7 de la noche. Sin embargo, ninguno ingresó al inmueble. Fue en el vehículo del productor musical donde las cámaras registraron el beso entre ambos antes de que se retiraran del lugar.

¿PAMELA LÓPEZ CONFIRMÓ QUE ESTÁ SALIENDO CON PORTALES?

Tras ser captada, un reportero se acercó a Pamela López y le preguntó si estaba enamorada, a lo que respondió que se encontraba tranquila y acto seguido entró rápidamente a su edificio, evitando brindar mayores detalles sobre el hombre que la acompañaba.

Posteriormente, durante una llamada para el podcast ‘Nadie se sabe’, reconoció que mantiene un acercamiento con Portales. “Es mi amigo. Nos estamos conociendo, me parece un chico lindo, guapo, interesante y todo bien”, manifestó. Además, dejó clara su posición sobre su situación sentimental: “No hay nada que esconder, nadie hace daño a nadie, estoy soltera, estoy disfrutando, estoy conociendo y nada más”.

¿QUÉ PASÓ ENTRE PAMELA LÓPEZ Y PAUL MICHAEL?

La aparición de Portales ocurre aproximadamente dos meses después de que Pamela López terminara su relación con Paul Michael. En junio, la empresaria comunicó públicamente que había decidido cerrar esa etapa luego de poco más de un año junto al cantante de salsa. López explicó que apostó por una relación sincera, pero el vínculo no terminó como esperaba. “Hoy nuestros caminos toman rumbos distintos”, escribió en sus redes sociales, aunque no explicó cuáles fueron las razones concretas de la ruptura.

¿QUÉ PASÓ CON LOS RUMORES SOBRE VARO VARGAS?

Antes de ser vinculada con Portales, Pamela López había sido relacionada sentimentalmente con Varo Vargas, precisamente el cantante con quien compartió aquel almuerzo. No obstante, la influencer descartó que existiera un romance entre ambos. Ahora, las imágenes difundidas por ‘Amor y Fuego’ han puesto el foco en Portales, con quien López sí reconoció estar conociéndose.

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