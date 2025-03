La tensión entre Pamela López y Christian Cueva se intensifica, y es que tras la difusión de imágenes de López junto a Paul Michael, una de las voces principales de la agrupación “Combinación de la Habana”, el futbolista habría reaccionado con desagrado, llegando a solicitar las cámaras de seguridad de la vivienda de la trujillana para saber quienes acceden a su casa. Ante esta situación, López decidió salir al frente y enviarle un contundente mensaje público a Cueva. Descubre qué dijo al respecto.

¿CUÁL FUE EL MENSAJE QUE PAMELA LÓPEZ LE ENVIÓ A CHRISTIAN CUEVA?

En declaraciones recogidas por el programa “América Hoy”, Pamela López expresó su indignación ante las acciones de su aún esposo. Exigió respeto por su actual relación y criticó la aparente intromisión de Cueva en su vida privada. “Ojalá reflexione y deje de husmear mi vida y que respete la relación que tiene”, manifestó López mediante un chat con el programa de espectáculos, dando a entender que Cueva aún sigue pendiente de sus actividades.

Además, López hizo un llamado público a Cueva para que cumpla con sus responsabilidades económicas como padre. “Hago un llamado público a que por favor concilie y pase los alimentos a mis hijos lo que les corresponde”, declaró, subrayando las necesidades de sus hijos y su derecho a un estilo de vida digno.

Finalmente, López calificó las acciones de Cueva como “violencia psicológica”, afirmando que él aún intenta controlar su vida. “A él no le debería importar nada sobre mí, más aún si no es responsable con la manutención de mis hijos menores”, concluyó, marcando una clara distancia y estableciendo límites en su relación con el futbolista.

¿QUÉ DIJO CUEVA ANTE LAS ACUSACIONES DE PAMELA LÓPEZ SOBRE LAS GRABACIONES DE SU VIVIENDA?

Para defender su posición, el mediocampista del Cienciano presentó en el programa ‘Amor y Fuego’ un mensaje enviado a la administración del edificio, donde solicitaba las imágenes el 13 de marzo, varios días antes de que Pamela fuera vista con el cantante de Combinación de la Habana, el 22 de marzo.

Christian Cueva muestra fecha en que pidió las imágenes de las cámaras de seguridad.

Christian Cueva dejó en claro que no está interesado en la vida privada de su exesposa y que su única preocupación son sus hijos.

“Esta mujer a mí no me interesa en lo absoluto. ¡En lo absoluto! Ella es de lo que más me arrepiento en la vida. Lo único que busco es a mis hijos”, declaró.

¿CÓMO REACCIONÓ CUEVA CUANDO LE CONSULTARON SOBRE EL NUEVO VÍNCULO DE SU EXPAREJA?

El futbolista de Cienciano, Christian Cueva, se mostró visiblemente incómodo el pasado 26 de marzo cuando parte del equipo de “Magaly TV, la Firme” lo interceptó mientras disfrutaba de una salida con Pamela Franco, su actual pareja.

Según informa el diario La República, durante el encuentro, el exjugador de la selección peruana dejó en claro su desagrado al ser cuestionado sobre el romance de su aún esposa, Pamela López, con el salsero Paul Michael. Con evidente fastidio, el deportista respondió: “No hermanito, nada. No tengo nada que decir. Me sigues haciendo la misma pregunta. ¿Ahora puedo irme?”.