Una inesperada actividad en las redes sociales de Paolo Guerrero encendió los comentarios de sus seguidores, luego de que el futbolista volviera a seguir a su expareja Alondra García Miró y compartiera una publicación de la modelo. Los movimientos generaron numerosas especulaciones por el pasado sentimental de ambos, pero el delantero de Alianza Lima salió al frente para aclarar lo sucedido y revelar que detrás de estas acciones habría un acceso no autorizado a sus cuentas. El jugador también mostró pruebas de los ingresos detectados, pidió sinceras disculpas por las interacciones que aparecieron en su perfil y anunció que el caso ya tomó un giro legal mientras se investigan los hechos registrados durante los últimos días. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ PAOLO GUERRERO SIGUIÓ A ALONDRA GARCÍA MIRÓ?

El delantero de Alianza Lima explicó que los cambios en su cuenta de Instagram ocurrieron a raíz del hackeo de sus redes sociales. En ese contexto, usuarios observaron que Guerrero había vuelto a seguir a Alondra García Miró y compartido una publicación de la modelo. El contenido desapareció después y el seguimiento dejó de figurar.

Guerrero negó haber realizado esas acciones y aseguró que sus cuentas fueron vulneradas. “He estado experimentando actividad inusual en mis redes desde hace días. Finalmente, hemos confirmado estos tres accesos maliciosos en mis cuentas”, señaló.

Paolo Guerrero comparte evidencia del hackeo denunciado.

¿CUÁNDO SE PRODUJERON LOS ACCESOS NO AUTORIZADOS?

De acuerdo con el comunicado difundido por Guerrero, las actividades extrañas comenzaron a registrarse aproximadamente una semana antes de su pronunciamiento. El jugador indicó que se identificaron tres ingresos no autorizados entre el 6 y el 13 de agosto, realizados desde diferentes dispositivos y en horarios distintos.

Entre los equipos que aparecen en las pruebas mostradas por el futbolista figuran un iPhone 17 Pro, un iPhone 16 Pro y otro teléfono cuyo modelo no pudo ser determinado. Asimismo, una de las conexiones habría sido detectada desde Brasil. Las capturas de pantalla fueron utilizadas por Guerrero para respaldar su explicación.

¿QUÉ ACCIONES REALIZARON DESDE SUS CUENTAS?

El futbolista señaló que quienes ingresaron a sus perfiles realizaron actividades que podían parecer hechas por él. Entre ellas estuvieron solicitudes de amistad, likes y publicaciones compartidas que generaron comentarios entre sus seguidores.

“Sé que muchos de ustedes han recibido solicitudes de amistad, likes y reposteos sospechosos de mi parte. Les pido disculpas por cualquier inconveniente que esto haya causado”, expresó Guerrero.

¿QUÉ MEDIDAS TOMÓ PAOLO GUERRERO TRAS EL HACKEO?

Tras detectar los accesos, el delantero aseguró que el caso fue llevado por la vía legal. Según explicó, una intervención judicial permitió identificar a quienes estarían detrás de los ingresos no autorizados, por lo que se realizarán las denuncias correspondientes.

“Afortunadamente, y gracias a Dios, una rápida intervención judicial nos ha permitido identificar a los responsables para realizar las denuncias penales correspondientes”, manifestó.

Paolo Guerrero afirma que su Facebook e Instagram fue hackeado tras seguir y repostear post de su expareja Alondra García Miró.

¿QUÉ SABE SOBRE PAOLO GUERRERO Y ALONDRA GARCÍA MIRÓ?

Guerrero y García Miró comenzaron su relación en 2014, cuando el delantero militaba en Corinthians de Brasil. Tras una primera separación en 2016, ambos retomaron su romance en 2019 y permanecieron juntos hasta 2022. En 2023, el futbolista explicó que la relación terminó debido a que ambos ya no estaban en la misma sintonía.

Actualmente, Guerrero mantiene una relación con Ana Paula Consorte, mientras García Miró tiene un romance con Francisco Alister Moreno, según informa Infobae.

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