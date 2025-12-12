En los últimos meses, varias figuras de la farándula peruana han decidido incursionar en el mundo digital, lanzando sus propios pódcasts a través de YouTube. En esta oportunidad, María Pía Copello hizo una sorprendente noticia que dejó a más de un seguidor con la boca abierta: el estreno de su canal digital. La popular conductora presentó a sus principales compañeros que formarán parte de este nuevo proyecto, entre ellos Paolo Guerrero, Daniela Darcourt, Karina Rivera, el ‘Flaco’ Granda y Dafonseka. Tras el lanzamiento de sus nuevas propuestas laborales, numerosos internautas han puesto en duda la trayectoria de estas figuras públicas, señalando que estarían dando un giro radical a sus carreras. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL NUEVO CANAL DE STREAMING DE MARÍA PÍA COPELLO?

Este miércoles 10 de diciembre, María Pía Copello presentó con bombos y platillos su nuevo canal de streaming llamado +QTV, bajo la producción de Peter Fajardo, donde tendrá la participación de Paolo Guerrero, Daniela Darcourt, Karina Rivera, el ‘Flaco’ Granda y Dafonseka. Según la conductora de televisión, este novedoso proyecto digital ha sido planeado con meses de anticipación junto al creador televisivo de ‘Esto es Guerra’ y su esposo, Samuel Dyer, quien participa de manera directa en la organización y el soporte técnico del canal. De esta manera, buscan posicionarse entre los canales más vistos del país, apostando por contenidos de entretenimiento, humor, cercanía y entrevistas con invitados de lujo.

Si bien es cierto, hasta el momento no se ha brindado más detalle sobre la programación del canal digital, la presencia de María Pía, una de las creadoras de contenidos más populares y con millones de seguidores, prometen una producción de primer nivel. Asimismo, la sorpresiva aparición de Paolo Guerrero en el teaser ha generado una serie de expectativas y asombro entre los seguidores, quienes especulan que habría puesto fin a su carrera futbolística. En el caso de Darcourt, una de las cantantes de salsa más importantes del país, ha llamado la atención de muchos, por lo que esperan que con su carisma y facilidad de comunicarse con el público contribuya al programa. Por último, Karina Rivera, una de las sorpresas del proyecto, aportará sus años de experiencia en conducción.

LA SUPUESTA RIVALIDAD ENTRE KARINA RIVERA Y MARÍA PÍA COPELLO

En dialogo para Milagros Leiva, Karina Rivera reveló los motivos que la llevaron a alejarse del desaparecido programa ‘Karina y Timoteo’. De acuerdo con la conductora de 56 años, María Pía Copello estuvo al frente del espacio infantil por decisión del canal luego de que quedara embarazada. “Quedé embarazada y me dijeron que descanse. Yo sugerí a Ana Karina (Copello) y después a María Pía Copello. La llamaron y ella aceptó estar en mi reemplazo solamente hasta que yo dé a luz, pero cuando di a luz cambiaron el nombre sin avisarme, para mí fue un shock”, contó Rivera.