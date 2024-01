El conductor de televisión Javier Lobatón declaró para un diario local que Paolo Guerrero se casó por civil con Ana Paula Consorte, madre de sus dos últimos hijos. Sin embargo, sus declaraciones habían resultado falsas, puesto que el propio deportista salió a desmentir dicha información. A continuación, te contamos qué dijo el delantero peruano.

¿QUÉ DIJO PAOLO GUERRERO SOBRE LA INFORMACIÓN DE QUE SE HABÍA CASADO EN SECRETO?

En una entrevista para el diario Trome, el presentador Javier Lobatón señaló que el futbolista y su pareja se habían casado en secreto en diciembre de 2023. “No, no estuve en la boda porque fue íntima y se hizo en Brasil”, indicó, además de mencionar de que sí estuvo presente la madre del jugador.

Tras estas declaraciones, el propio atacante peruano salió a rechazar dicha versión mediante un mensaje a la red social del conductor de televisión Rodrigo González. El popular ‘Peluchín’ reveló qué fue lo que le dijo Guerrero durante la emisión de su programa “Amor y Fuego” del 26 de enero de 2024.

“Dice que él no entiende porque el señor Lobatón ha dado mensajes porque ni él o alguien cercano a su familia lo ha nombrado vocero. No es cierto (que se haya casado con Ana Paula Consorte)”, dijo González.

Tras ello, el conductor añadió: “Me agradece mucho que desmienta este tipo de comentarios y que no crea en absolutamente nada. Que cuando él quiera hablar de su vida, cuando él se quiera casar, que por lo pronto no se ha casado, lo hará”

Por último, el ‘Depredador’ destacó que no conoce a la figura televisiva que brindó esta información falsa. “Nunca estuvo en una reunión familiar con ese señor”, afirmó ‘Peluchín’ sobre el mensaje que recibió.

¿CUÁL ES LA RAZÓN QUE HACÍA DUDAR A ANA PAULA CONSORTE DE INICIAR UNA RELACIÓN CON PAOLO GUERRERO?

Si bien Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte mantienen una relación estable desde hace más de un año, lo cierto es que su historia de amor tuvo inicios complicados, puesto que el peruano reveló haber padecido para conquistarla y sufrido los estragos de su anterior mediático compromiso.

En diálogo con Jesús Alzamora para ‘La Lengua’, Paolo Guerrero abrió su corazón brindando detalles íntimos acerca de la manera como decidió acercarse a la brasileña y las dificultades que tuvo para entablar algún tipo de lazo.

“Ella pensaba que yo estaba en una relación”, manifestó en un principio el histórico goleador de la selección peruana acerca del primer contacto que tuvo con la también bailarina. Por este motivo puntual, recibió “varias trabas de su parte”.

Por otro lado, Paolo no dudó en relatar detalles exactos sobre la vez en la que Ana Paula Consorte le realizó varias preguntas vinculadas puntualmente al romance de 4 años aproximadamente que sostuvo con Alondra García Miró.

“‘¿Cuánto tiempo que no estás en una relación?’, me preguntó. ‘Tres o cuatro meses’, le dije. ‘Pero a ti te involucran todavía‘, insistió. ‘Pero, ya no estoy’, replicaba”, comentaba el atacante.

Con el transcurrir del tiempo, finalmente Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte lograron conformar una sólida relación amorosa con un hijo nacido hace varios meses y otro que nació en enero del presente 2024.