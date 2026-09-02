Por Manuel Gomez

Samahara Lobatón y Youna han tenido una relación marcada por rupturas, reconciliaciones y conflictos públicos desde 2019. Pese a tener una hija en común y haber tenido algunos acercamientos, ambos han descartado la posibilidad de retomar su relación sentimental. De hecho, ahora afrontan una nueva polémica luego de que la joven influencer revelara que, en su mayoría, es ella quien asume los gastos de sus hijos, incluyendo alimentación, educación y salud. Tras estas declaraciones, el barbero utilizó sus redes sociales para revelar a sus seguidores el monto exacto que deposita mensualmente como pensión para su pequeña desde Estados Unidos. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.