Samahara Lobatón y Youna han tenido una relación marcada por rupturas, reconciliaciones y conflictos públicos desde 2019. Pese a tener una hija en común y haber tenido algunos acercamientos, ambos han descartado la posibilidad de retomar su relación sentimental. De hecho, ahora afrontan una nueva polémica luego de que la joven influencer revelara que, en su mayoría, es ella quien asume los gastos de sus hijos, incluyendo alimentación, educación y salud. Tras estas declaraciones, el barbero utilizó sus redes sociales para revelar a sus seguidores el monto exacto que deposita mensualmente como pensión para su pequeña desde Estados Unidos. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNTO DEPOSITA YOUNA COMO PENSIÓN PARA SU HIJA CON SAMAHARA LOBATÓN?

Luego de que, en varias oportunidades, Samahara Lobatón contara que es ella quien asume principalmente los gastos de sus tres hijos y que tanto Bryan Torres como Youna cumplen con sus respectivas obligaciones, la joven señaló que trabaja arduamente para brindarles lo mejor a sus pequeños y asegurarse de que no les falte nada. Ante estos cuestionamientos, el barbero, a través de su redes sociales, decidió pronunciarse sobre la manutención de su hija Xianna y asegurar que pasa como pensión 500 dólares mensuales. De hecho, afirmó que, desde el nacimiento de su pequeña, ha cumplido con lo acordado con la chica reality.

Asimismo, Jonathan Horna indicó que el pago que realiza todos los meses para su hija representa un gran esfuerzo, debido a que su situación en el extranjero le dificulta generar mayores ingresos. “Solamente para aclarar: yo paso 500 dólares mensuales por la vida de mi hija. Y qué pena si es poco, pero para mí 500 dólares es bastante. Es un esfuerzo que yo hago como padre, sacándome ‘la miércoles’ aquí porque la gente que vive aquí sabe que es difícil conseguir el dinero. Yo creo que el 50 % para la vida de Xianna cubre los 500 dólares, quizá, para mí, alcanza. He recibido montón de mensajes sobre eso y nada qué ver”, explicó.

¿QUÉ DIJO SAMAHARA LOBATÓN SOBRE SU SUELDO EN ‘LA GRANJA VIP 2026′?

En una entrevista para el podcast de Magaly Medina, Samahara Lobatón se presentó para hablar acerca de su faceta como madre y sus desafíos laborales tanto en la televisión como en las plataformas digitales. Sin embargo, no dejó de destacar el importante papel que cumplen sus nanas, quienes se encargan del cuidado de sus pequeños hijos mientras ella permanece enfocada en sus proyectos profesionales. Asimismo, señaló que asume los principales gastos de sus hijos, además de cubrir las necesidades esenciales del hogar. Frente a ello, la popular ‘Urraca’ le consultó cómo afronta estas responsabilidades económicas y si los realities en los que participó le permitieron obtener los ingresos necesarios para mantener una vida estable.

Esto llevó a que la joven influencer expresara su agradecimiento por el buen momento laboral que atraviesa; aunque dejó entrever que la remuneración que recibió por participar en ‘La granja VIP’ estuvo por debajo de sus expectativas. “No me puedo quejar, Dios está conmigo pese a todo. Sí, pero el de ‘La Granja’ no puedo decir mucho, pero no fue gran cosa”, contó. Tras estas revelaciones, Medina le preguntó si en el próximo programa de convivencia en el que participaría, posiblemente en el extranjero, recibiría una remuneración más atractiva. Ante ello, la hija de Melissa Klug respondió con seguridad que confía en que las condiciones serán mucho más favorables, ya que, según ella, es el soporte de su hogar: “Sí, obvio, yo soy el soporte de mi casa”.