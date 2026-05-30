‘La granja VIP’ es un programa de convivencia donde varios famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de no ser eliminados y llegar hasta la final para ganar el gran premio de la primera temporada: S/ 100 000. De hecho, diversas figuras de la farándula peruana, como Mónica Torres, Shirley Arica, Samahara Lobatón, Pamela López y Gabriela Herrera, entre otros, dan de qué hablar diariamente en los medios de espectáculos y redes sociales debido a las fuertes polémicas que existen entre algunos de ellos. Sin embargo, en las últimas horas un hecho llamó la atención de los participantes y seguidores, debido a que Pati Lorena sufrió un accidente durante sus actividades. Esta situación provocó que Diego Chávarri y Cri Cri acudieran a auxiliarla ante su preocupante estado, el cual la ha mantenido en reposo. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

PATI LORENA SUFRE LESIÓN Y FUE AUXILIADA POR DIEGO CHÁVARRI Y CRI CRI EN ‘LA GRANJA VIP’

En la última edición de ‘La granja VIP’, Pati Lorena preocupó a sus compañeros luego de que aparentemente sufriera un desgarro en la pierna izquierda durante una prueba que afrontó para salvarse de la sentencia junto a Cri Cri y Paul Michael. A pesar de que inicialmente se quejó de ciertas molestias, al parecer el dolor se intensificó con el paso de las horas, por lo que tuvo que ser auxiliada por Diego Chávarri y Cristian Martínez. De acuerdo con las imágenes, se observa a ambos participantes trasladando en una silla a la también productora, quien constantemente manifestaba molestias y se quejaba del dolor, con el objetivo de que su situación se complique. Así, gracias a la rápida reacción de sus compañeros, la tiktoker pudo recibir la atención necesaria para continuar en competencia, mientras permanece bajo el cuidado del equipo médico y del ‘Team Víboras’, integrado por Samahara Lobatón y Shirley Arica.

#PatiLorena #DiegoChavarri #TeamViboras #RealityPeru ♬ sonido original - Panamericana Televisión @panamericanatelevision ​¡Fuerza, Pati! ​Momentos de mucha preocupación se vivieron en la convivencia. Desde la gala, Pati Lorena venía sintiendo un fuerte dolor en la pierna y el pie, requiriendo la asistencia del equipo de médicos de La Granja VIP, quienes monitorean de cerca su salud para asegurar su pronta recuperación. 👍🏥 ​Al terminar la gala y con el dolor más intenso, el compañerismo se hizo notar: Cri Cri y Diego Chávarri la ayudaron a movilizarse cargándola con mucho cuidado hasta el cuarto de la capataz para que pueda descansar. Ahora, todas las miradas están puestas en Samahara Lobatón y Shirley Arica, sus compañeras del "Team Víboras", de quienes se espera que le den las mejores atenciones y estén súper pendientes de ella en este momento complicado. ¡Que te recuperes pronto, Pati! 💪✨ ​💬 ¡Déjale tu mensaje de aliento y buenas vibras a Pati Lorena en los comentarios para que regrese con todo a la competencia! 👇 @Pati Lorena @La Granja VIP Perú @shirleyarica27 @iker de M @Samahara lobaton klug ​ #LaGranjaVIP

¿CÓMO FUE LA TENSA DISCUSIÓN ENTRE PAUL MICHAEL Y ETHEL POZO EN ‘LA GRANJA VIP’?

En la edición del 26 de mayo de ‘La granja VIP’, se originó un tenso enfrentamiento entre Paul Michael y Ethel Pozo, luego de que el salsero se negara a dormir en el cuarto de capataz junto a Samahara Lobatón, quien fue la ganadora del reto de la semana. De acuerdo con la pareja de Pamela López, este mismo acto habría sido cometido anteriormente por la joven influencer sin recibir ninguna llamada de atención, dejando entrever un presunto favoritismo dentro del programa. A pesar de que la hija de Gisela Valcárcel defendía la decisión de la producción, que contemplaba una severa sanción para el chalaco, este la cuestionaba y se mantenía firme en su postura.

Inclusive, el integrante de La Combinación de la Habana, visiblemente ofuscado, insistió en que no dormiría en lo que resta de la semana junto a Lobatón, desafiando a la conductora de televisión y a la producción. De esta manera, Ethel, firme en su decisión, dejó en claro al cantante que recibirá un castigo. “Perfecto, lo sé. Por eso te voy a sancionar”, dijo. Aunque todo parecía calmado, la situación se tensó aún más cuando sus compañeros intervinieron para cuestionar la medida, por lo que la presentadora respondió de la siguiente manera: “Pamela, no, por favor, no te metas, Pamela, porque estoy hablando con Paul ¿Me permites continuar como conductora o no? Perfecto ¡Así demostramos nuestra educación!”.