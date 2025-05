Este fin de semana, “El valor de la verdad” contó con un invitado que sorprendió con sus declaraciones: Patricio Suárez Vértiz, quien formó parte de la banda Arena Hash junto a Pedro, Christian y Arturo Pomar Jr., se llevó un premio 25 mil soles. El artista peruano reveló algunos de sus más oscuros secretos de su vida privada, como la vez en que su mamá encontró a tres mujeres policías en su habitación, anécdotas con Jaime Bayly, su vida en Estados Unidos trabajando como limpiador de pisos, entre otros. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los televidentes fue su particular historia con Charly García, quien se disfrazó de Batman, y juntos tocaron el piano, lo que ha generado el asombro de los seguidores. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁL ES LA HISTORIA DEL PIANO ENTRE PATRICIO SUÁREZ VÉRTIZ Y CHARLY GARCÍA?

La participación de Patricio Suárez Vértiz en “El valor de la verdad” reveló episodios de su vida privada y profesional, entre ellas el anecdótico encuentro con Charly García. En un primer momento, el rockero peruano relató que conoció al argentino en Miami y que, incluso, en esa ocasión él le propuso tocar junto a la banda Arena Hash en una de sus presentaciones. Sin embargo, en una ocasión que se volvieron a encontrar, la propuesta fue finalmente desestimada, ya que García se encontraba en mal estado y no era prudente aceptarla.

“Yo estaba tomando un trago en la piscina, y de pronto sale un gato flaco y se sienta a mi costado. Yo decía: ‘¿Por qué me mira así?’... Le dije: ‘Tú no eres Charly García’. Le conté que tenía una banda que se llamaba Arena Hash y que tocábamos en tres días, y me dijo: ‘¡Quiero tocar!’. Estaba vestido de Batman. Yo decía: ‘¿Cómo vamos a llevarnos a ese loco?’”, confesó al inicio.

Aunque, la oportunidad de juntarse llegó en otra celebración, esta vez, tuvo el placer de tocar el piano junto a uno de sus ídolos internacionales, luego de haber tenido una extensa e interesante conversación sobre los éxitos musicales del argentino. Este acto sorprendió a su representante, asegurando que el músico suele ser muy reservado con su instrumento, lo que tildó como “histórico”.

Patricio Suárez-Vértiz contó cómo llegó a tocar el piano junto a Charly García en una fiesta.

“Ya todos estábamos pasados de vueltas. A las 3 a.m. me siento en el piano y empiezo a tocar Jealous Guy de John Lennon. Y en eso viene Charly, me dice: ‘¡Arrímate, arrímate!’. Se pone a mi lado y empezamos a tocar. Él hacía los graves, yo los agudos en el piano. Al final, todos aplaudieron. Yola, que todavía estaba consciente, también. Entonces se me acerca ‘La Bruja Suárez’, el que tocaba la armónica con Charly, y me dice: ‘Esto es histórico, loco. ¡Charly no comparte el piano con nadie!‘”, dijo Patricio, quien se mostró muy emocionado por haber cumplido uno de sus sueños.