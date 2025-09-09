No cabe duda de que la selección peruana atraviesa uno de sus peores momentos futbolísticos tras caer por 0-1 frente a Paraguay en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Esto refleja la floja campaña que ‘La Bicolor’ realizó durante el presente proceso clasificatoria, logrando 12 puntos en 18 partidos, con dos victorias, seis empates y diez derrotas. Es así que, por segundo proceso eliminatorio consecutivo, el ‘equipo de todos’ quedó fuera de la cita mundialista, tras finalizar en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones sudamericanas. Sin embargo, equipos como Venezuela y Bolivia aún mantenían opciones de alcanzar el repechaje, lo que convertía a la última jornada en un duelo decisivo. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

PEDRO GARCÍA SE HIZO VIRAL EN REDES SOCIALES POR UNA POLÉMICA FRASE

A través del programa ‘Vamos al VAR’, Jesús “El Tanke” Arias, Alan Diez y Pedro García estuvieron comentando sobre el partido decisivo que enfrentarían Venezuela y Bolivia en la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. En ese contexto, García sostuvo que la selección vinotinto obtendría el cupo al repechaje para el próximo Mundial 2026, por lo que aseguró que Lima sería una celebración este martes; sin embargo, los resultados no se dieron como él esperaba, logrando la selección altiplánica el histórico objetivo tras vencer a Brasil por 1-0.

“Espérate que el martes va a ser una fiesta por los venezolanos, quienes van a clasificar al repechaje. Al repechaje van, sabes cómo van a bailar rumba ese día, sabes cómo van hacer arepas con huevo y jamón. La gente linda de Venezuela que viven en esta linda ciudad van a festejar. Me parece con mayor merecimiento futbolístico”, indicó el periodista previo al encuentro. Pues, como se sabe, el equipo dirigido por Fernando Batista cayó por 3-6 ante Colombia en Maturín, resultado que lo relegó al octavo puesto de la tabla y lo dejó sin opciones de pelear el repechaje.

¿QUÉ DIJO PEDRO GARCÍA SOBRE UNA POSIBLE LLEGADA DE RICARDO GARECA A LA SELECCIÓN PERUANA?

En una nueva edición del programa ‘Vamos al VAR’, que se transmite por YouTube, se tocó el tema sobre la virtual eliminación de la selección peruana y la paupérrima campaña que realizó hasta la presente fecha por Eliminatorias Sudamericanas 2026, donde han pasado tres entrenadores. Por su parte, Pedro García no dudó en intervenir y explicar las razones de una posible llegada de Ricardo Gareca al ‘Equipo de todos’ de cara al próximo proceso clasificatorio para el Mundial 2030. Según el periodista, Agustín Lozano buscaría traer al argentino como una jugada política para cambiar la percepción de los hinchas sobre su persona y en una posible reelección como presidente de la Federación Peruana de Fútbol.

“No tengo dudas que sea muy factible que venga Gareca, es muy factible, tengo una lectura del asunto, el que plantee que venga Gareca, por ejemplo, el propio Agustín Lozano, con lectura política, dice ‘lo traiga a Gareca y mi 0% de aceptación cambia’. Con esa mirada política, por supuesto que lo plantea, por más que desprecie la opinión, nunca lo subestimes, está un paso más adelante que tú, Lozano es pillo, el pillo está un paso adelante a veces, con mirada política dice ‘lo traigo a Gareca y revoluciono por lo menos el ambiente de la selección’”, dijo.

Por su parte, Alan Diez, integrante del espacio digital, se mostró disconforme, argumentando que el argentino no quiere retornar al Perú precisamente por la presencia de Lozano al mando de la FPF. Sin embargo, el comunicado reveló que el extécnico de Chile mostró su intención de firmar con la Bicolor cuando salió Juan Reynoso, pero nunca se concretó debido a que no se contactaron con él. “Gareca quiso venir cuando quedó fuera Reynoso y se avecinaba la negociación con (Jorge) Fossati, el entorno de Gareca dijo ‘si me llaman, me siento a conversar’, no lo llamaron”, contó.

Es así que, tras desvincularse del equipo sureño, García consideró favorable el regreso de Gareca a la Blanquirroja para ponerse el buzo de entrenador, además de que recibirá el cariño de la hinchada por sus años de logros con Perú, luego de su salida por la puerta falsa de Chile. “Ha salido odiado, defenestrado de Chile, el peor técnico de la historia de la selección chilena, en la peor Eliminatorias de la historia en materia de puntos, peor eliminación porque es la tercera consecutiva, algo que nunca le pasó a Chile, ha pasado de ser el mejor de Perú al peor de Chile, está con una demanda de amor, que sabe que solamente en el Perú podría ser satisfecha”, sostuvo el comentarista deportivo.