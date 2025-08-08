Dayanita encendió las alarmas entre sus seguidores luego de difundir un video en redes sociales en el que, visiblemente afectada, pedía apoyo económico debido a que su circo en Chepén no ha logrado atraer al público esperado y actualmente no tiene dónde alojarse. En la grabación, la actriz cómica reveló que se ha visto obligada a dormir en la carpa de su espectáculo y confesó sentirse arrepentida por decisiones que marcaron negativamente su carrera.

La difícil situación motivó su visita a ‘Magaly TV, la Firme’, pero la entrevista tomó un rumbo inesperado. La presentadora Magaly Medina le recordó su salida abrupta de ‘JB en ATV’ y, tras escuchar que la artista le solicitaba que le consiguiera un psicólogo, reaccionó con dureza, negándose tajantemente a ayudarla y protagonizando un tenso intercambio en vivo. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ RESPONDIÓ MAGALY CUANDO DAYANITA LE PIDIÓ UN PSICÓLOGO?

Durante la conversación en el set, Magaly Medina fue directa al rechazar la solicitud de Dayanita, quien le pidió que ella misma le pusiera un especialista en salud mental. La periodista mostró evidente molestia y le recordó que cada persona debe hacerse cargo de sus propios problemas. “¿Yo soy la beneficencia pública? ¿Me has visto cara de ONG?”, lanzó con tono tajante, dejando en claro que no accedería al pedido.

¡Perdió los papeles! Magaly estalla contra Dayanita por pedirle ayuda psicológica: “¿Me has visto cara de ONG?” | Foto: Magaly ATV (YouTube)

El clima en el set se complicó cuando Dayanita le recordó a la presentadora que, en otras ocasiones, “ha costeado pasajes para traer personas desde el extranjero”. Ante este comentario, Magaly replicó con evidente molestia: “A mí no me da la gana de ayudarte, tú no llegas a tocar las fibras de mi corazón. A mí no me manipulas”.

Lejos de quedarse callada, la humorista replicó que jamás intentaría manipularla y que, por su edad, Magaly era lo suficientemente madura como para no dejarse influenciar. Sin embargo, la presentadora insistió en que no caería en “lágrimas de cocodrilo” y remarcó que nadie la manipula. Tras este cruce, dio por concluida la entrevista, según recoge el diario La República.

¿QUÉ HABÍA DICHO DAYANITA EN SU VIDEO PIDIENDO AYUDA?

En una transmisión en vivo por TikTok, la cómica confesó: “A veces me arrepiento de todo lo que hice, me arrepiento de todo, yo quiero pedir perdón de todo lo que ha pasado”. Mostró que duerme “acá arrinconada” en su circo y afirmó: “Estoy en un circo trabajando, no me avergüenzo de lo que hago…”. También reconoció que en el pasado tomó “malas decisiones por influencia de otras personas” y aseguró que ahora está “tratando de salir adelante”.