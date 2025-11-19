La edición del pasado 17 de noviembre de “Magaly TV La Firme” generó impacto entre los televidentes luego de que Magaly Medina detuviera la transmisión para enfrentar en vivo a su equipo técnico. Un error en la sala de control alteró por completo un segmento y desencadenó una reacción inmediata de la conductora.

Lejos de dejarlo pasar, Medina lanzó un fuerte llamado de atención en pleno programa y dejó claro que no tolerará descuidos que afecten la emisión. Su mensaje fue directo, firme y marcó uno de los momentos más tensos de la noche. A continuación, te contamos qué dijo y qué ocurrió exactamente.

¿QUÉ OCURRIÓ EN EL PROGRAMA PARA QUE MAGALY MEDINA SE MOLESTARA?

Durante la presentación de una entrevista escrita de Christian Domínguez, la conductora pidió que el texto apareciera en pantalla, pero un error en el switcher lanzó en su lugar un video del cantante. El cambio inesperado la obligó a detener el segmento y reclamar al equipo por no seguir sus instrucciones. Con evidente incomodidad, exclamó: “No, no. ¿Qué pasó, niños? A ver, lo del Trome”, dejando claro que el contenido proyectado no correspondía a lo solicitado.

¿QUÉ ADVERTENCIA LANZÓ LA CONDUCTORA A SU PROPIO EQUIPO?

Aunque el equipo corrigió rápidamente la falla, Magaly elevó el tono de su reclamo y cuestionó la falta de atención de su producción. Les recordó que ella era quien estaba enferma y aún así mantenía la concentración, mientras que ellos no cumplían su labor con precisión. En vivo afirmó: “Estén atentos. Lo que yo digo es eso, estén atentos chicos”, y añadió que, si no querían trabajar, “hay otros programas donde pueden ir, de repente otros canales de televisión”.

La periodista fue más allá del llamado de atención inicial y subrayó la importancia del profesionalismo en un programa en vivo. Enfatizó que para ella no hay margen para la distracción cuando cada pieza del equipo es esencial para que todo funcione. Por ello, advirtió: “De verdad no necesito a gente que esté descuidada al momento de hacer su responsabilidad. Uno tiene que concentrarse, somos un equipo y si en este equipo alguna de las piezas falla, yo creo que hay que cambiarlas”.

¿QUÉ DIJO SOBRE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ EN ESE MISMO PROGRAMA?

En el mismo espacio, Medina habló sobre la afirmación de Christian Domínguez de que había saludado a su hija por su cumpleaños, algo que fue negado por Melanie Martínez. Para respaldar la versión de la madre, presentó mensajes que demostrarían que el cantante no llamó. La conductora criticó su actitud al señalar: “Mandar flores y no llamarla no significa nada”, y aseguró que un padre que desea recomponer la relación debe tomar la iniciativa con acciones reales, según informa Infobae.

Medina sostuvo que Domínguez actuó sin la suficiente madurez al no comunicarse directamente con su hija. Consideró que un gesto improvisado en televisión no reemplaza un contacto personal y afirmó: “Un padre maduro que quiere hacer las paces con su hija agarra el teléfono, llama, escribe un WhatsApp, rompe el hielo”. Además, ante quienes la acusaron de crear polémica, reiteró que solo emite opiniones basadas en hechos: “Yo no soy la dueña de la verdad, pero sí dueña de mis opiniones”.