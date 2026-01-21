Yahaira Plasencia otra vez se convirtió en el tema del momento luego de que las redes se llenaran de comentarios sobre un posible embarazo producto de su relación con Luis Fernando Rodríguez, ‘El Diablo’. Cansada de los murmullos, la salsera tomó la palabra y respondió de forma tajante, asegurando que no se prestará a los chismes que se difunden en internet.

¡Perdió los papeles! Yahaira Plasencia se molesta y responde a quienes aseguran que está embarazada de Luis Fernando ‘El Diablo’

La historia se viralizó en los últimos días luego de que se compartiera una imagen de la artista junto al hombre de negocios en un instante que llamó la atención. En respuesta al alboroto, la voz de ‘Soltera’ decidió hablar con claridad y contundencia, dejando en claro su postura sin medias tintas.

“Mi gente, y una última cosa: no estoy embarazada; estoy con la regla. Dejen de hablar huev***s”, expresó Yahaira con elocuencia, negando de manera tajante cualquier versión sobre un embarazo junto al empresario apodado ‘El Diablo’.

Pamela López sorprende al revelar el salario mensual de Christian Cueva en Arabia Saudita y deja a ‘Peluchín’ boquiabierto

Durante su participación en el programa ‘Amor y fuego’, Pamela López llegó acompañada de su abogado Gino Zamora para abordar asuntos judiciales relacionados con Christian Cueva. La empresaria trujillana indicó que solicitó al futbolista una cuota mensual de S/ 64.000 para cubrir los gastos de sus tres hijos.

Gigi Mitre hizo referencia al paso del volante por el fútbol saudí, una liga famosa por sus contratos con grandes montos. Frente a esto, Pamela confesó que el jugador recibía $100.000 cada 30 días y que había firmado por tres temporadas, información que dejó atónito a Rodrigo González. En plena transmisión, el conductor no pudo evitar cuestionar.

‘Peluchín’ no pudo ocultar su asombro al conocer que el jugador firmó un acuerdo por tres temporadas en Arabia Saudita, y de inmediato hizo sus propios números para dimensionar la cifra. “Tres millones 600 mil se llevó en esos tres años”, indicó el conductor.

“¿Cómo es posible que gane en tres años más de tres millones y le deba plata a tu mamá?”, agregó Gigi, quien se mostró también indignada con la situación en discusión.

Christian Cueva enfrentará audiencia tras denuncia de ‘La Mackyna’: “Espero que vaya”

La polémica entre Mack Songhurst, denominado en el mundo deportivo como ‘La Mackyna’, y el futbolista Christian Cueva sigue escalando. Según declaraciones recientes del famoso entrenador, en los próximos días se realizará un primer careo entre ambos, luego de que Songhurst presentara una denuncia contra Cueva por supuesta agresión verbal, acoso y amenazas.

‘La Mackyna’ dialogó con Trome y reveló detalles de lo que sucederá. “Este 15 de enero tenemos la primera audiencia y careo con Christian Cueva, así que espero que vaya”.

El culturista sostiene que Cueva debe reconocer su comportamiento, aunque enfatiza que no existe animosidad personal ni con él ni con Pamela Franco. De hecho, aclara que sus comentarios se hicieron en el contexto laboral de su programa de espectáculos Chimi Churri, y no como ataques fuera del ámbito profesional.