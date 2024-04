Una nueva controversia se ha generado a raíz de la última edición del programa “LAM”, donde los conductores del reconocido programa argentino no tuvieron reparos a la hora de opinar sobre el look de Janet Barboza y Brunella Horna, las presentadoras del programa “América Hoy”.

Si bien los panelistas argentinos hablaron del estilo de todos los presentadores del programa de América Televisión, incluyendo a Ethel Pozo y Edson Dávila, las opiniones se dirigieron especialmente hacia la popular ‘Rulitos’ y la esposa de Richard Acuña, generando una atmósfera cargada de polémica.

¿QUÉ DIJERON LOS CONDUCTORES DE LAM SOBRE JANET BARBOZA Y BRUNELLA HORNA?

Desde hace unos días, tanto comunicadores argentinos como peruanos han estado intercambiando críticas, y en medio de esta situación hablaron sobre el estilo de los presentadores de “América Hoy”.

En la edición del 24 de abril de “LAM”, Matilda Blanco lanzó comentarios ácidos sobre el estilo de Janet Barboza y Brunella Horna. “Mira la mujer esta (Janet), parece que bajó la cortina de brocato y se hizo un vestido, pobre chica. Y la otra (Brunella) tiene dos huevos fritos con un pantalón trepado que no puede ni hablar”, dijo la experta en moda argentina. “El peinado es tremendo y con ese vestido....”, agregó posteriormente.

Intentando justificar a las conductoras peruanas, la artista Marixa Balli comentó, fiel a su estilo aunque en tono burlón, que en Perú existe otra moda. “Es otro estilo en Perú, yo viví en Perú en el 89, 88″, expresó entre risas.

Asimismo, el conductor Ángel De Brito no escatimó en críticas hacia el aspecto de Janet Barboza, señalando su peinado y su vestimenta. Además, no se contuvo al opinar sobre la decoración del set de “América Hoy”, comparándola desfavorablemente con la de otro programa matutino, que prefirió no mencionar el nombre.

Cabe señalar que en un programa anterior, los conductores argentinos ya habían criticado brevemente el look de los presentadores del programa peruano. “Que feos looks”, comentó De Brito en aquel entonces.

¿QUÉ ORIGINÓ EL CONFLICTO ENTRE LOS CONDUCTORES DE LAM Y AMÉRICA HOY?

Los conductores argentinos y peruanos se encuentran enfrentándose debido a los ataques y defensas que cada equipo televisivo hace por su lado sobre la modelo peruana Milett Figueroa, quien actualmente tiene una relación con el conductor argentino Marcelo Tinelli.

Este conflicto alcanzó un nuevo nivel cuando el periodista argentino Pepe Ocha se enlazó en vivo con los conductor de “América Hoy” y los calificó de ‘falsos’ y ‘traidores’, debido a que, en un programa del año pasado, el magazine peruano enlazó a la madre de Milett Figueroa al mismo tiempo que se encontraban en vivo con el conductor de LAM, quien no esperaba hablar con dicho familiar.

“Los llamé traidores porque la verdad esa es una traición, porque ustedes se pueden haber enlazado y Marthita (madre de Milett) salió, yo no tengo ningún problema, me lo banco, pero tampoco se hagan los más buenos del universo cuando son malísimos los cuatro que están ahí”, agregó Ochoa.

Además, los calificó de ser un programa falso que solo busca tener rebote, ocasionando asombro y molestia en los conductores del canal 4 de Perú.