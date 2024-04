Es común que cuando surgen relaciones sentimentales en el mundo del espectáculo, se desaten polémicas y debates en torno a tales vínculos, y estas discusiones incluso llegan a traspasar la fronteras. Tal es el caso de la relación entre la modelo Milett Figueroa y el presentador de televisión Marcelo Tinelli, que ha generado una intensa pelea entre medios de comunicación tanto peruanos como argentinos.

Por ejemplo, los conductores de los programas de espectáculos “América Hoy” y “Amor y Fuego” se han visto envueltos en un altercado contra los presentadores del show argentino “LAM”, debido a sus posturas sobre la relación de Figueroa y Tinelli y a sus formas de trabajo.

En medio de esta disputa, los periodistas argentinos, que minimizaban a los conductores peruanos, quisieron hacer una mención especial a la comunicadora peruana que consideran la mejor del país. Hablamos de Magaly Medina, quien recibió elogios desde Argentina.

¿QUÉ DIJERON LOS CONDUCTORES DE “LAM” SOBRE MAGALY MEDINA?

En el programa del 25 de abril de “LAM” de Argentina, cuando se empezó a tocar el tema de la pelea con los programas peruanos, se mencionó que con la única persona que están en buenos términos es Magaly Medina.

“Magaly nos ama”, declaró el comunicador Pepe Ochoa. Inmediatamente, el conductor Ángel de Brito señaló que sienten reprocidad con ella. “Magaly, te amamos. Sos la mejor del Perú”, dijo.

En esta línea, la presentadora Yanina Latorre quiso acotar a la conversación que quien importa de Perú es la popular “Urraca” debido a que ella es la número 1 del país.

Planteada la admiración que sienten hacia la conductora de “Magaly TV La Firme”, Ángel de Brito manifestó sus deseos de conocerla. “¿Cuando viene Magaly a la Argentina? Quiero conocerla a Magaly”, preguntó. Sin embargo, la peruana no tendría planeado visitar el territorio argentino en un corto plazo, según explicó Pepe Ochoa.

Ante la mala noticia de no poder conocer pronto a Medina, Ángel de Brito continuó expresando halagos hacia su colega peruana. “Ella es la (número) 1 de allá. Es como el LAM de allá”, sostuvo. “Es la que nos celebra. La que dice que llevamos la información”, acotó Ochoa.

Para sentenciar, Yanina Latorre señaló que planea visitar a Magaly, o esperar recibir una visita de ella, insinuando que con ella si puede tener una verdadera charla profesional y no una discusión como con los otros programas peruanos de espectáculos.

¿POR QUÉ SE ENCUENTRAN PELEANDO LOS CONDUCTORES DE “AMÉRICA HOY” Y “AMOR Y FUEGO” CONTRA LOS PRESENTADORES DE “LAM” DE ARGENTINA?

Debido a que las conductoras del magazine peruano “América Hoy” consideraron que los argentinos tuvieron comentarios negativos hacia Milett Figueroa por su relación con Marcelo Tinelli, las presentadoras decidieron salir en defensa de su compatriota. Mientras tanto, los conductores de “Amor y Fuego” cuestionaron la credibilidad de la argentina Yanina Latorre por informar el estado de la relación de Figueroa y Tinelli.

Ante estas posturas, el comunicador Pepe Ochoa señaló que la relación de la modelo y el conductor no debería ser un tema que afecte de manera significativa al programa ni a las conductoras. “Es mi opinión. ¿Qué problema hay que yo opine que para mí Milett es o no es una trepadora? ¿Qué le afecta a ustudes? ¿Por qué hacen una pantomima de un circo de todo esto?”, sostuvo el argentino.

Por otro lado, Yanina Latorre, sostuvo que sí ha brindado correcta información sobre Figueroa y Tinelli. “A los dos boludos que dijeron que di una mala data... No, mala data no di. Dije que están separados y en crisis”, dijo. “Son dos personas que están empezando a encontrarse después de la crisis y a tener una charla. Y hoy sigo sosteniendo que hoy no están amigados. Vos puedes volver, puedes volver a ‘garchar’... puedes hacer un montón de cosas con un actual o casi ex o ex con quien estás en crisis”, argumentó.