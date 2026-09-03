Pietro Sibille decidió hablar con sinceridad sobre una de las etapas más difíciles de su vida y recordó cómo el consumo de alcohol y drogas terminó afectando su carrera, sus relaciones personales y su entorno. El reconocido actor peruano reconoció que dejar atrás las adicciones fue un proceso largo, doloroso y marcado por varias recaídas, momentos de crisis y decisiones que cambiaron su rumbo. Tras tocar fondo, entendió que necesitaba cambiar de manera definitiva y buscar ayuda especializada para recuperar el control de su vida, reconstruir vínculos, recuperar su tranquilidad y volver poco a poco a la actuación. A continuación, te contamos qué reveló el artista sobre sus años de adicción, las consecuencias que enfrentó, los momentos más difíciles que atravesó y cómo logró mantenerse sobrio.

¿QUÉ REVELÓ PIETRO SIBILLE SOBRE SU ADICCIÓN AL ALCOHOL?

El actor explicó que el consumo problemático provocó consecuencias en su vida. Sus relaciones sentimentales se vieron afectadas y también perdió oportunidades laborales, además de la confianza de personas de su profesión.

“Llegué a perder todo por mi adicción. He perdido a varias novias, he perdido varios trabajos, he perdido sobre todo la confianza de los directores, de la gente que trabaja en lo nuestro, pero sobre todo de mis amigos”, contó en una entrevista para Lexismanía, donde incluso mencionó que permaneció alejado de la actuación durante casi tres años.

Sibille también reconoció que aquella situación sus finanzas. Según explicó, mantener una adicción era un gasto constante, según informa La República.

Pietro Sibille / MIGUEL YOVERA

¿CÓMO FUE EL MOMENTO EN QUE DECIDIÓ DEJAR DE BEBER?

Pietro Sibille recordó que llegó a una situación extrema, en la que se encontraba intoxicado y había perdido las ganas de seguir viviendo. Fue entonces cuando se planteó qué quería para su futuro y concluyó que deseaba continuar con vida.

“Estando en lo más hondo del hoyo, completamente intoxicado y sin ganas de vivir, me pregunté qué quiero: ¿morirme así? Porque me iba a morir si seguía así o quiero vivir. Dije: ‘Quiero vivir’”, relató.

A partir de esa reflexión, comprendió que no podía continuar intentando controlar el consumo. Para el actor, reconocer que necesitaba abandonar el alcohol fue determinante para iniciar una recuperación. También cambió su forma de entender este proceso.

¿CUÁNTAS VECES INGRESÓ PIETRO SIBILLE A REHABILITACIÓN?

Sibille aseguró que su lucha contra las adicciones se extendió durante tres décadas y que recién después de su primer internamiento comenzó a tener una intención consciente de dejar el consumo.

El intérprete contó que tuvo que ingresar en tres ocasiones a un centro de rehabilitación antes de conseguir mantenerse sobrio. Las primeras experiencias no significaron el cierre definitivo de esa etapa, pero el tercer internamiento marcó un cambio.

“Yo he tenido que atravesar ese centro tres veces y la tercera ya fue felizmente la definitiva y desde allí estoy sobrio, sin alcohol y sin ninguna otra droga legal ni no legal”, afirmó.

Actualmente, mantiene la sobriedad y en febrero próximo cumplirá tres años sin beber ni consumir drogas. Su regreso a la actuación coincide con su participación en ‘La gran sangre: Ojo por ojo’ y con una transformación física.

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