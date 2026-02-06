El creador de contenido Pol Deportes dio un nuevo paso en su proyección digital al sumarse al canal de YouTube de María Pía Copello, +QTV Network, una plataforma con alcance masivo que le permite llegar a públicos distintos al habitual.

Durante su primera aparición, el comunicador deportivo dejó mensajes claros sobre su rol dentro del espacio y el tipo de contenido que continuará desarrollando. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ MENSAJE ENVIÓ POL DEPORTES A SUS SEGUIDORES TRAS SU DEBUT?

En su primera participación en el canal, Pol Deportes se dirigió directamente a la comunidad que lo acompaña desde hace años. El creador destacó el apoyo constante de sus seguidores y expresó su entusiasmo por la oportunidad de sumarse a un espacio de mayor alcance. “Muy feliz, primer lugar con todos ustedes, con María Pía que me está dando esta oportunidad”, afirmó, resaltando el respaldo recibido y el valor de esta nueva vitrina digital.

Asimismo, recordó que su llegada al canal de Copello no fue casual. Al mencionar su reciente aparición en un espacio digital conducido por el Flaco Granda, explicó que el interés del público fue determinante. “Había muchas personas que pedían: ¿Dónde está Pol Deportes?”, comentó, dejando en evidencia que la insistencia de los espectadores impulsó su incorporación al programa.

¿CÓMO SERÁ SU PARTICIPACIÓN EN EL CANAL DE MARÍA PÍA COPELLO?

Pol Deportes fue enfático al señalar que su presencia no estará ligada a análisis en estudio ni a paneles de opinión. Su propuesta seguirá enfocada en el contacto directo con los hinchas y en la cobertura previa a los partidos, un formato que considera clave para reflejar la verdadera experiencia del fútbol.

El creador adelantó que estará presente principalmente en encuentros que se jueguen en Lima, con especial atención en los partidos de Universitario y Alianza Lima. “Voy a estar más en los partidos de la previa, en algún partido de Universitario, Alianza”, indicó. Además, remarcó que su objetivo es acompañar a los seguidores antes del inicio de cada compromiso. “Voy a estar con toda mi gente, con todos mis seguidores que van a estar a las afueras del estadio de sus equipos favoritos”, agregó, reafirmando su identidad basada en la cercanía con el público y el pulso de la calle.

¿CÓMO SE VOLVIÓ VIRAL ‘POL DEPORTES’?

El fenómeno de Cliver Huamán, el nombre detrás de Pol Deportes, comenzó gracias a una transmisión improvisada durante la final de la Copa Libertadores. Su plan inicial era grabar la previa del partido en las inmediaciones del Estadio Monumental, pero el personal de seguridad lo retiró por ser menor de edad. Ante la frustración, un joven que conoció en Lima le sugirió buscar un lugar elevado para mantener la vista del estadio. Subido al cerro junto a su padre y hermano, montó su trípode y comenzó a relatar el partido, llegando casi al final del primer tiempo.

Lo que empezó como un momento de decepción rápidamente cautivó a miles. En pocos minutos, la cantidad de espectadores conectados pasó de unos cientos a casi diez mil, quienes lo animaban mientras relataba con un celular, un aro de luz y su trípode. Su estilo espontáneo conquistó a usuarios de TikTok e incluso hinchas de Flamengo, que lo llamaron el “narrador oficial del Mengao”.

