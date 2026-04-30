Ante el éxito que viene alcanzando el pódcast “Yaco y el Loco”, donde Yaco Eskenazi suele relatar anécdotas personales e incluso episodios íntimos de su relación, su pareja Natalie Vértiz se animó a compartir su opinión sobre este formato que gana más seguidores. Aunque ambos proyectan una imagen sólida, la modelo sorprendió al admitir que no siempre está de acuerdo con ese nivel de exposición y que ha tenido que marcar ciertos límites. La ex Miss Perú fue enfática al señalar que, si bien apoya el crecimiento profesional del padre de sus hijos, existen anécdotas de su romance que prefiere que no salgan a la luz. Sus declaraciones, ofrecidas en un evento público, no solo evidencian que existe diálogo dentro de la pareja, sino también que hay diferencias claras respecto a lo que debería mantenerse en privado. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CUÁL FUE LA ADVERTENCIA QUE LANZÓ NATALIE VÉRTIZ RESPECTO A SU INTIMIDAD?

Durante el avant premiere de la película ‘El diablo viste a la moda’, la presentadora de televisión confesó abiertamente que ha tenido que intervenir para frenar la difusión de ciertos pasajes de su convivencia que su esposo pretendía contar en su espacio digital.

Según explicó, sí existe una línea que prefiere no cruzar cuando se trata de su vida íntima. “A veces le digo: ‘Yaco, no cuentes eso’”, comentó, dejando en evidencia que no todo lo que él considera divertido le resulta cómodo.

Pese a ello, aclaró que entiende el estilo del conductor y que gran parte del atractivo del pódcast radica justamente en su naturalidad. “Yo sé que él lo hace de un lado muy divertido, creo que eso también le gusta a las personas, esa espontaneidad”, añadió, mostrando una mezcla de incomodidad y comprensión.

Pese a las discrepancias sobre lo que se debe ventilar, ella aseguró que el exchico reality comprende perfectamente hasta dónde puede llegar: “La verdad yo estoy contenta y Yaco sabe cuáles son mis límites, qué cosa no me gustaría”.

@instarandula Natalie Vértiz habla sobre su relación con Yaco Eskenazi. ♬ sonido original - Instarandula

¿QUÉ DIJO LA MODELO ANTE LA RECIENTE SALIDA DE YACO ESKENAZI DE LA TELEVISIÓN?

En relación con la reciente salida de Yaco Eskenazi de la conducción del reality ‘La Granja VIP Perú’, la modelo descartó cualquier tipo de preocupación y, por el contrario, mostró un respaldo total a su esposo. Destacó su talento y la capacidad que tiene para reinventarse en distintos espacios.

“¡Ay, a mí me encanta Yaco, me encanta todo lo que hace! (...) Es un chico que tiene mucho carisma y que donde vaya, va a brillar”, sostuvo con convicción. De esta manera, la exreina de belleza reafirmó su postura de soporte incondicional frente a los giros que está tomando la trayectoria profesional de su esposo.

¿QUÉ NUEVOS PROYECTOS VIENE PREPARANDO EL CONDUCTOR TRAS SU SALIDA DEL REALITY?

El exintegrante de programas de competencia ha decidido volcar toda su energía al mundo digital y a los espectáculos itinerantes tras cerrar su etapa en la televisión. Su estrategia actual se concentra en consolidar su pódcast y realizar una gira de presentaciones en vivo por diversas ciudades junto a Christian Wagner.

Vértiz, quien respalda plenamente este cambio de rumbo, destacó el éxito de esta nueva faceta: “Estoy muy contenta por él y, sobre todo, por el pódcast ‘Yaco y el Loco’”. De esta manera, el presentador apuesta por formatos modernos donde su carisma y cercanía con el público son los protagonistas.

VÍDEO RECOMENDADO: