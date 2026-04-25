‘La granja vip’ es un reality de convivencia donde varios famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de no ser eliminados y llegar hasta la final para ganar el gran premio de la primera temporada: S/ 100 000. Y es que, el ingreso de diversas polémicas figuras de la farándula peruana, como Mark Vito, Mónica Torres, Pablo Heredia, Paul Michael, Pamela López, Pati Lorena, Christian Martínez, entre otros, ha generado que el programa continúe dando de qué hablar diariamente en los medios de espectáculos y redes sociales. Por ello, en esta oportunidad, una nueva polémica se ha generado luego de que una avioneta expusiera una posible cercanía entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera, lo que provocó una serie de reacciones y comentarios entre los participantes. Tras ello, las cámaras captaron al exfutbolista consolando a la bailarina, quien se encontraba conmocionada por lo sucedido. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

DIEGO CHÁVARRY ES CAPTADO CONSOLANDO A GABRIELA HERRERA TRAS SER EXPUESTOS EN ‘LA GRANJA VIP’

Hace unos días, a través de ‘La granja VIP’ se difundieron imágenes en las que Diego Chávarri y Gabriela Herrera parecían evidenciar una atracción mutua. Estas inesperadas confesiones, sin duda, generó una serie de reacciones entre los seguidores del programa, debido a que el exfutbolista se encuentra actualmente con pareja, Thalía Bentin. Por su parte, ambos han salido a desmentir cualquier vínculo sentimental, argumentando que todo se trata de una difamación y que son solo amigos en la competencia.

De hecho, luego de que una avioneta sobrevolara la granja con un mensaje dirigido a ambos, en el que se aludía a una presunta “declaración de amor”, la situación se volvió aún más compleja que no pasó desapercibido por los demás participantes. Esta situación terminó por afectar emocionalmente a la joven bailarina, quien no dudó en acudir a su cama visiblemente afectada por las diversas especulaciones. Así, la expareja de Melissa Klug aprovechó el momento para consolarla y tranquilizarla, sosteniendo que ciertas personas buscan su inestabilidad en su relación.

“No te sientas mal por algo que no ha pasado, por algo que no tiene nada que ver. Lo que han querido hacer conmigo que te salpica a ti y a mi pareja, olvídate, yo no voy a cambiar mi trato contigo, yo no voy a cambiar mi trato con nadie por darle el gusto a gente de mier** que quieren jod**, que se llena la boca diciendo que nosotros tenemos algo, que hemos declarado nuestro amor. ¿Cuándo mier** hemos hablado?, olvídate. No caigas en la provocación o en la mala intención que tienen las personas de que te vean así. Yo me di cuenta porque estaba a tu costado y vi tu cara, he aprendido a conocerte un poquito. No permitas que te jod**. Yo sé que una aguanta una impotencia de que tú sabes que no es así. Entonces no te pongas así, de verdad que no tiene sentido”, expresó.

¿QUÉ DIJO SAMAHARA LOBATÓN SOBRE LA VIDA PÚBLICA DE MELISSA KLUG?

En una edición de ‘La granja VIP’, Samahara Lobatón decidió sincerarse con sus compañeros del equipo ‘Las Víboras’, donde no dudó en halagar a su madre, Melissa Klug. De acuerdo con la joven influencer, lamenta la eliminación de su progenitora del reality, pero se siente tranquila porque esta le prometió que cuidará de sus pequeños hijos. Además, aprovechó en dejar en claro que la salida de la ‘Blanca de Chucuito’ del programa le resulta beneficioso debido a que no podrá manchar su imagen pública, argumentando que no tiene polémicas con nadie y lleva una vida “correcta”. “No quería que mi mamá se exponga de una manera mala porque mi mamá es súper correcta. Su imagen televisiva es correcta, no tiene escándalos, es correcta no quería que se manchara por este reality”, sostuvo. Tras sus declaraciones, los internautas han puesto en cuestionamiento lo dicho por Lobatón, asegurando que vive en una realidad distinta.