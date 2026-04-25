Por Redacción EC

La granja vip’ es un reality de convivencia donde varios famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de no ser eliminados y llegar hasta la final para ganar el gran premio de la primera temporada: S/ 100 000. Y es que, el ingreso de diversas polémicas figuras de la farándula peruana, como Mark Vito, Mónica Torres, Pablo Heredia, Paul Michael, Pamela López, Pati Lorena, Christian Martínez, entre otros, ha generado que el programa continúe dando de qué hablar diariamente en los medios de espectáculos y redes sociales. Por ello, en esta oportunidad, una nueva polémica se ha generado luego de que una avioneta expusiera una posible cercanía entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera, lo que provocó una serie de reacciones y comentarios entre los participantes. Tras ello, las cámaras captaron al exfutbolista consolando a la bailarina, quien se encontraba conmocionada por lo sucedido. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.