No cabe duda de que, Grupo Frontera, una banda estadounidense con orígenes mexicanas, se ha convertido en una de las más populares en varias partes del mundo. A lo largo de los años, gracias a temas como “No se va”, “El amor de su vida”, “Coqueta”, entre otros, la agrupación se ha consolidado con un éxito que se refleja en millones de reproducciones, destacadas colaboraciones y una presencia constante en las listas internacionales. Por ello, con el objetivo de agradecer a su público, la banda norteña anunció su gira internacional ‘Triste pero bien c*brón tour’, donde recorrerán varios países de Latinoamérica, incluido el Perú. Este concierto marca la primera visita del grupo en suelo peruano, luego de haber cancelado una presentación programada en 2023. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.
¿CUÁNDO SE PRESENTARÁ EL GRUPO FRONTERA EN EL PERÚ?
Hace algunos años, el Grupo Frontera anunció con gran expectativa su primera presentación en el Perú, donde tenía previsto ofrecer un gran espectáculo, pero este fue cancelado. Sin embargo, a través de la empresa de entretenimiento, Bizarro Live, revelaron que el próximo 17 de octubre la agrupación ofrecerá un único concierto en el Multiespacio Costa 21, en Lima, con motivo de su gira internacional ‘Triste pero bien c*brón tour’. Así, esta buena noticia que llega para los fanáticos representa mucho para la banda regional, debido a que obtuvieron grandes reconocimientos a nivel internacional como ser nominados a los Premios Grammy y a los Premios Billboard de la Música Latina 2025.
De esta manera, la empresa organizadora anunció que la venta de entradas se podrá adquirir a partir de este lunes 1 de diciembre a las 12:00 p. m. a través de Teleticket. Es importante mencionar que, Grupo Frontera se formó en 2022 en Edinburg, Texas, y está integrado por músicos de ascendencia mexicana originarios de Nuevo León y Tamaulipas. La agrupación está conformada por Adelaido ‘Payo’ Solís III (vocalista y bajo quinto), Juan Javier Cantú (acordeón y voz), Julián Peña Jr. (congas), Alberto ‘Beto’ Acosta (bajo quinto) y Carlos Guerrero (batería).
GIRA OFICIAL DE GRUPO FRONTERA EN 2026
- Marzo 28: Monterrey, México — Pa’l Norte Festival
- Abril 16: Bogotá, Colombia
- Abril 17: Cali, Colombia
- Abril 19: Medellín, Colombia
- Abril 23: Ciudad de Panamá, Panamá
- Abril 26: San José, Costa Rica
- Abril 30: Tegucigalpa, Honduras
- Mayo 1: San Salvador, El Salvador
- Mayo 2: Ciudad de Guatemala, Guatemala
- Mayo 8: Ciudad de México, México
- Mayo 10: Torreón, México
- Mayo 15: Oaxaca, México
- Mayo 17: Veracruz, México
- Mayo 21: Guadalajara, México
- Mayo 23: Puebla, México
- Mayo 27: Mérida, México
- Mayo 31: Tijuana, México
- Junio 27: Barcelona, España
- Junio 28: Zúrich, Suiza
- Julio 2: Londres, Inglaterra
- Julio 6: Marbella, España
- Julio 9: Madrid, España
- Julio 11: Milán, Italia
- Octubre 9: Quito, Ecuador
- Octubre 10: Guayaquil, Ecuador
- Octubre 15: Santiago, Chile
- Octubre 17: Lima, Perú