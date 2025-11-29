No cabe duda de que, Grupo Frontera, una banda estadounidense con orígenes mexicanas, se ha convertido en una de las más populares en varias partes del mundo. A lo largo de los años, gracias a temas como “No se va”, “El amor de su vida”, “Coqueta”, entre otros, la agrupación se ha consolidado con un éxito que se refleja en millones de reproducciones, destacadas colaboraciones y una presencia constante en las listas internacionales. Por ello, con el objetivo de agradecer a su público, la banda norteña anunció su gira internacional ‘Triste pero bien c*brón tour’, donde recorrerán varios países de Latinoamérica, incluido el Perú. Este concierto marca la primera visita del grupo en suelo peruano, luego de haber cancelado una presentación programada en 2023. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO SE PRESENTARÁ EL GRUPO FRONTERA EN EL PERÚ?

Hace algunos años, el Grupo Frontera anunció con gran expectativa su primera presentación en el Perú, donde tenía previsto ofrecer un gran espectáculo, pero este fue cancelado. Sin embargo, a través de la empresa de entretenimiento, Bizarro Live, revelaron que el próximo 17 de octubre la agrupación ofrecerá un único concierto en el Multiespacio Costa 21, en Lima, con motivo de su gira internacional ‘Triste pero bien c*brón tour’. Así, esta buena noticia que llega para los fanáticos representa mucho para la banda regional, debido a que obtuvieron grandes reconocimientos a nivel internacional como ser nominados a los Premios Grammy y a los Premios Billboard de la Música Latina 2025.

De esta manera, la empresa organizadora anunció que la venta de entradas se podrá adquirir a partir de este lunes 1 de diciembre a las 12:00 p. m. a través de Teleticket. Es importante mencionar que, Grupo Frontera se formó en 2022 en Edinburg, Texas, y está integrado por músicos de ascendencia mexicana originarios de Nuevo León y Tamaulipas. La agrupación está conformada por Adelaido ‘Payo’ Solís III (vocalista y bajo quinto), Juan Javier Cantú (acordeón y voz), Julián Peña Jr. (congas), Alberto ‘Beto’ Acosta (bajo quinto) y Carlos Guerrero (batería).

GIRA OFICIAL DE GRUPO FRONTERA EN 2026

Marzo 28: Monterrey, México — Pa’l Norte Festival

Monterrey, México — Pa’l Norte Festival Abril 16: Bogotá, Colombia

Bogotá, Colombia Abril 17: Cali, Colombia

Cali, Colombia Abril 19: Medellín, Colombia

Medellín, Colombia Abril 23: Ciudad de Panamá, Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá Abril 26: San José, Costa Rica

San José, Costa Rica Abril 30: Tegucigalpa, Honduras

Tegucigalpa, Honduras Mayo 1: San Salvador, El Salvador

San Salvador, El Salvador Mayo 2: Ciudad de Guatemala, Guatemala

Ciudad de Guatemala, Guatemala Mayo 8: Ciudad de México, México

Ciudad de México, México Mayo 10: Torreón, México

Torreón, México Mayo 15: Oaxaca, México

Oaxaca, México Mayo 17: Veracruz, México

Veracruz, México Mayo 21: Guadalajara, México

Guadalajara, México Mayo 23: Puebla, México

Puebla, México Mayo 27: Mérida, México

Mérida, México Mayo 31: Tijuana, México

Tijuana, México Junio 27: Barcelona, España

Barcelona, España Junio 28: Zúrich, Suiza

Zúrich, Suiza Julio 2: Londres, Inglaterra

Londres, Inglaterra Julio 6: Marbella, España

Marbella, España Julio 9: Madrid, España

Madrid, España Julio 11: Milán, Italia

Milán, Italia Octubre 9: Quito, Ecuador

Quito, Ecuador Octubre 10: Guayaquil, Ecuador

Guayaquil, Ecuador Octubre 15: Santiago, Chile

Santiago, Chile Octubre 17: Lima, Perú

VIDEO RECOMENDADO