La periodista Alicia Retto ha revelado las razones detrás de su decisión de no aceptar una invitación para participar en “El Gran Chef Famosos”. ¿Qué es lo que dijo la estimada conductora de televisión? En la siguiente nota te contaremos lo que debes saber sobre esta nota y te brindaremos más datos relacionados al popular programa de cocina.

POR QUÉ ALICIA RETTO NO ACEPTARÍA INGRESAR A “EL GRAN CHEF FAMOSOS”

Alicia Retto rechazaría participar en “El gran chef Famosos” debido a que no se siente cómoda arriesgándose a realizar algo que no domina.

En una entrevista, la periodista expresó que, a diferencia de Fátima Aguilar, quien es conocida por asumir desafíos, ella prefiere mantenerse en su zona de confort. Aunque cocina lo básico y elemental, Retto destacó que su preferencia es continuar enfocada en su labor periodística y no aventurarse en actividades que no le resulten familiares o en las que no se sienta completamente cómoda

QUÉ ES EL GRAN CHEF FAMOSOS

El programa de televisión peruano “El Gran Chef Famosos” se ha convertido en un éxito en el país. Este programa de competición gastronómica entre celebridades es conducido por José Manuel Peláez y se transmite en Latina Televisión.

El anuncio de “El Gran Chef Famosos” se realizó en enero de 2023, marcando el regreso de los programas de competencia culinaria a la televisión peruana desde el exitoso “Masterchef” en 2011.

En abril de 2023, el canal lanzó un emocionante video promocional en el que el director Ricardo Morán destacó que los participantes no son cocineros, sino figuras conocidas del mundo del entretenimiento local. Las grabaciones del programa se llevaron a cabo en los estudios de Latina Televisión.

La primera temporada de “El Gran Chef Famosos” se estrenó el 1 de mayo de 2023 y cuenta con un distinguido jurado compuesto por el chef Giacomo Bocchio, el periodista especializado en gastronomía Javier Masias y la influyente Nelly Rossinelli. Por su parte, José Peláez se encarga de la conducción del programa.

La productora Ana María Roca Rey destacó la importancia de diversificar los puntos de vista tanto desde la perspectiva especializada como desde la aficionada. Nelly Rossinelli, en declaraciones a los medios de comunicación, señaló que su perfil como madre sin formación profesional en gastronomía busca conectar con otras mamás que tengan un talento innato para la cocina.

Además, la productora decidió que la parte no utilizada del almacén de ingredientes, que los concursantes obtienen en cada plano, sea donada a la Fundación Ronald McDonald.

El éxito de “El Gran Chef Famosos” ha sido tal que el 1 de junio de 2023, Latina confirmó la realización de una segunda temporada del programa, lo que emocionó a los fanáticos y desde entonces, es uno de los más sintonizados de lunes a viernes.