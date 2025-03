La ola de criminalidad que azota a nuestro país ha generado una profunda preocupación entre los ciudadanos. En respuesta a los recientes y trágicos sucesos, se convocó a una marcha nacional para exigir medidas efectivas contra la inseguridad ciudadana. El evento, programado para este viernes 21 de marzo en la Plaza San Martín a las 5 de la tarde, inicialmente contó con el respaldo de destacadas agrupaciones de cumbia como Armonía 10, Corazón Serrano y Hermanos Yaipén, especialmente tras el lamentable fallecimiento del cantante Paul Flores. Sin embargo, estas orquestas anunciaron posteriormente, a través de sus redes sociales, su decisión de no asistir. ¿Realmente no participarán en el evento? A continuación, te contamos todos los detalles

¿LAS AGRUPACIONES MUSICALES YA NO ASISTIRÁN A LA MARCHA?

Las agrupaciones comunicaron a través de sus redes sociales que la finalidad de la marcha era exigir al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial que tomen acciones eficientes para combatir la criminalidad. Sin embargo, argumentaron que el evento había adquirido una connotación política, lo que motivó su decisión de retirarse. No obstante, dejaron en claro que no se quedarían con los brazos cruzados, pues anunciaron una protesta digital para el 27 de marzo y una marcha presencial para el 28 de marzo.

¿LAS ORQUESTAS SE RETRACTARON AL RESPECTO?

En un inicio, agrupaciones de cumbia como Armonía 10, Corazón Serrano y Hermanos Yaipén informaron que no formarían parte de la marcha contra la inseguridad de este 21 de marzo, mencionando que la manifestación había tomado un matiz político. Sin embargo, ante la presión del público, las orquestas reconsideraron su postura y confirmaron su asistencia, reafirmando así su compromiso en la lucha contra la violencia que azota al país.

¿CUÁL FUE LA DECISIÓN QUE TOMÓ ARMONÍA 10 LUEGO DE LA MUERTE DE SU CANTANTE PAUL FLORES?

La agrupación dirigida por Walther Lozada hizo público, a través de su representante Agustín Távara, que no realizará presentaciones en la capital debido a las constantes amenazas de muerte y extorsiones que recibe, según informa Infobae.

El pasado 18 de marzo, Távara expuso las diversas intimidaciones que ha sufrido la orquesta, en las que se les exigía un pago inicial de 70 mil soles, seguido de cuotas mensuales exorbitantes a cambio de garantizar su seguridad. Ante esta situación, la agrupación decidió cancelar todas sus presentaciones en Lima.

“La orquesta no tocará más en Lima mientras persista esta ola de crímenes y extorsiones. No hay presentaciones programadas y no las habrá hasta que la situación mejore”, detalló el mánager en declaraciones a Latina.

¿QUÉ ACCIONES SE LLEVARON A CABO TRAS EL FALLECIMIENTO DE PAUL FLORES?

El norte del país se tiñó de blanco en una emotiva movilización en honor a Paul Flores ‘Ruso’, donde familiares, amigos y seguidores clamaron por justicia tras su trágico asesinato. La marcha comenzó en su vivienda en Piura y se extendió hasta la iglesia, donde se llevó a cabo una misa en su memoria, antes de continuar hacia el cementerio. A través del recorrido, los asistentes hicieron escuchar su voz contra la creciente violencia que se vive en el país, exigiendo respuestas a las autoridades.

Entre lo proclamado por los asistentes, también se escucharon críticas hacia la presidenta Dina Boluarte por la falta de medidas contundentes contra la criminalidad. Imágenes del cantante, pancartas con mensajes de justicia y camisetas con su rostro acompañaron la procesión, reflejando el cariño del pueblo.

Aunque la despedida final se realizó en un acto privado, el impacto de su muerte ha trascendido, convirtiéndose en un llamado urgente para fortalecer la seguridad en el país. En medio del luto, Armonía 10 reafirmó su compromiso con la familia de Flores, asegurando que su legado perdurará.