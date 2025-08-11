Miles de peruanos estuvieron a la expectativa el último domingo por lo que sucedería en El Valor de la Verdad. En el programa de Beto Ortiz, la invitada estelar fue Suheyn Cipriani, modelo y exreina de belleza. Sin embargo, en plena transmisión en vivo se dio un suceso que sorprendió a los televidentes.

En uno de los momentos más conmovedores y desgarradores de dicho programa, Cipriani abrió su corazón y compartió una experiencia que marcó su infancia: a los siete años, fue víctima de abuso por parte de la pareja de su madre.

La revelación no solo conmovió al público, sino que también impactó profundamente a su padre, Christian Cipriano, quien la acompañaba en el set. Él se enteró de esta dolorosa vivencia por primera vez en ese preciso instante, haciendo de la escena un momento cargado de emociones difíciles de describir.

Ante lo sucedido, Ortiz decidió parar el programa y pedirle a la entrevistada que vaya a consolar a su padre, quien se notaba sumamente dolido. “Deberías darle un abrazo porque la está pasando mal”, indicó el periodista.

“Si me acerco me voy a romper en pedazos. Él se enteró de algo muy doloroso y no me gusta que sufra”, comentó Suheyn en primera instancia, aunque finalmente se acercó donde su progenitor. “No llores, pa, ya lo superé. Ya estoy bien. Te amo mucho, eres un gran papá”, agregó la invitada.

Todas las respuestas que contestó Suheyn Cipriani