Miles de peruanos estuvieron a la expectativa el último domingo por lo que sucedería en El Valor de la Verdad. En el programa de Beto Ortiz, la invitada estelar fue Suheyn Cipriani, modelo y exreina de belleza. Sin embargo, en plena transmisión en vivo se dio un suceso que sorprendió a los televidentes.
En uno de los momentos más conmovedores y desgarradores de dicho programa, Cipriani abrió su corazón y compartió una experiencia que marcó su infancia: a los siete años, fue víctima de abuso por parte de la pareja de su madre.
La revelación no solo conmovió al público, sino que también impactó profundamente a su padre, Christian Cipriano, quien la acompañaba en el set. Él se enteró de esta dolorosa vivencia por primera vez en ese preciso instante, haciendo de la escena un momento cargado de emociones difíciles de describir.
Ante lo sucedido, Ortiz decidió parar el programa y pedirle a la entrevistada que vaya a consolar a su padre, quien se notaba sumamente dolido. “Deberías darle un abrazo porque la está pasando mal”, indicó el periodista.
“Si me acerco me voy a romper en pedazos. Él se enteró de algo muy doloroso y no me gusta que sufra”, comentó Suheyn en primera instancia, aunque finalmente se acercó donde su progenitor. “No llores, pa, ya lo superé. Ya estoy bien. Te amo mucho, eres un gran papá”, agregó la invitada.
Todas las respuestas que contestó Suheyn Cipriani
- ¿Te invitó a salir Jefferson Farfán?Sí (verdad)
- ¿Tuviste un affair con Andrés Carrillo?*No respondió porque tocaron el botón rojo.¿Te dijo Suu Rabanal que eras una p?Sí (verdad)
- ¿Abusó de ti la pareja de tu madre?Sí (verdad)
- ¿Te dijo tu madre que estabas endemoniada?Sí (verdad)
- ¿Intentaste matarte a los 8 años?Sí (verdad)
- ¿Cancelaste tu viaje a España por una salida con César Vega? (La formuló Christian Cipriani)Sí (verdad)
- ¿Te pateó César Vega el vientre cuando estabas embarazada?Sí (verdad)
- ¿Te pidió César Vega que abortaras?Sí (verdad)
- ¿Te abandonó César Vega en la clínica tras haber dado a luz?Sí (verdad)
- ¿Te botó César Vega del departamento con tu hija recién nacida?Sí (verdad)
- ¿Rompió César Vega las puertas de tu departamento?Sí (verdad)
- ¿Es César Vega un alcohólico?Sí (verdad)
- ¿Te amenazó de muerte César Vega?Sí (verdad)
- ¿Intentó César Vega matar a tu padre?Sí (verdad)
- ¿Te escupió César Vega en la cara?Sí (verdad)
- ¿Te ahorcó tu madre hasta casi hacerte perder el conocimiento?Sí (verdad)
- ¿Perdonaste a tu madre?Sí (verdad)
- ¿Te negaste a mostrar las pruebas de la brutal golpiza de César Vega?Sí (verdad)