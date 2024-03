¿Por qué ‘Clavito’ trabajó como jardinero en EE. UU.?

Uno de los sueños de varios peruanos es migrar a los Estados Unidos con el objetivo de llevar una buena calidad de vida para su familia, donde tienen la oportunidad de trabajar arduamente en diferentes oficios. Este es el caso de Robert Muñoz o también conocido popularmente como ‘Clavito’, pese a que es un cantante conocido en el Perú, desempeñó varias funciones entre ellas como jardinero en el país norteamericano.

¿POR QUÉ ‘CLAVITO’ TRABAJÓ COMO JARDINERO EN USA?

El popular ‘Clavito’ brindó una entrevista al programa ‘Café con la Chévez’ que se transmite mediante YouTube para revelar varios aspectos de su vida personal y profesional. Durante la conversa, el cantante peruano contó que en 2020, cuando empezaba la pandemia por Covid-19, se quedó varado junto a su familia en Los Ángeles, Estados Unidos. Mientras se encontraba en dicho país, él tuvo que desempeñar varias funciones de mantenimiento, construcción, jardinería y hasta barbería.

“Yo vengo de la escuela de estilistas de ‘te lo digo con el taco’, de Koki Belaúnde. Como era pandemia, todos estaban barbudos y con el cabello largo, los gringos también. Mi promo me dice ‘vamos a cortarnos el cabello, pero nada está abierto’. Así empezó la historia de la peluquería”, dijo Muñoz.

“Empecé a cortarle y él lo publica. Yo pensé que me iba cortar, pero me dejó colgado. Andrea me dice, yo te cortaría, pero quizá te dejo mal, así que yo me autopeluqué. De ahí se pasaron la voz. A donde yo iba, ya de gratitud les cortaba y me daban una propina. Fue en el momento exacto, fue el ‘nuevo bautizo’” añadió.

¿QUÉ DIJO ‘CLAVITO’ SOBRE EL FALLECIMIENTO DE SU EXPAREJA?

En declaraciones para dicho medio, ‘Clavito’ mencionó que la mamá de Greis Laura decidió aparecer en la televisión con la finalidad de criticarlo, pues lo acusó de supuestamente estar implicado en la muerte de su hija. Ante ello, el cantante de cumbia manifestó que la progenitora de la bailarina tomó esa actitud debido a que él no continuo entregándole una parte de las ganancias a causa de sus presentaciones en el escenario.

”La señora va a un programa de televisión y me dice ‘abusivo’, que yo era responsable, el culpable, dijo de todo. Yo me callé, pensé y dije: ‘No me conviene hablar porque está dolida, pero además nadie me va a escuchar’. No debí callar, debí decir algo siquiera, el silencio puede otorgar. Recuerdo que a la señora le entregaba un dinero por cada presentación, como si Greis estuviera, siempre ponían los zapatitos de Greis en el escenario como si estuviera, los músicos se acuerdan”, sostuvo.