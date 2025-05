La conocida actriz cómica Dayanita y su pareja, Miguel Rubio, fueron intervenidos recientemente por la Policía Nacional del Perú y trasladados a la comisaría de San Juan de Miraflores. Las circunstancias por las que fueron movilizados captaron la atención mediática.

Este hecho fue compartido por el programa “Magaly TV La Firme” el pasado jueves 15 de mayo, donde inclusó se revelaron imágenes exclusivas de la intervención. Las escenas generaron sorpresa entre los seguidores de la humorista, sobre todo por el misterioso hallazgo cerca de la vivienda de la artista. ¿Qué sucedió realmente? A continuación, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ DAYANITA FUE INTERVENIDA POR LA POLICÍA?

Todo comenzó alrededor de las 8:00 de la noche, cuando vecinos del distrito alertaron a las autoridades sobre una quema inusual de bolsas de basura frente a la vivienda de Dayanita. Al acudir al lugar, la policía descubrió algo alarmante: entre los restos quemados se encontraba lo que parecía ser un cráneo humano con cabello. Este hallazgo activó los protocolos correspondientes por parte del Ministerio Público.

Polémicas imágenes en los exteriores de la vivienda de Dayanita. | Foto: Magaly ATV (YouTube)

Según reveló Magaly Medina, los agentes trasladaron de inmediato a Dayanita y su pareja a la comisaría de Pamplona 1, pero no en calidad de detenidos, sino como testigos del suceso. “No están detenidos, pero sí fueron llevados a declarar. Están como testigos y el fiscal de turno ya los está interrogando para esclarecer qué hacían con esos objetos quemados”, explicó Medina durante su programa en vivo.

En medio del desconcierto, la propia Dayanita compartió un video desde la comisaría, en el que expresaba su incomodidad por lo sucedido: “Por favor, no sé qué hago aquí, la comisaría me ha subido al carro de la nada, sin ninguna notificación a nada”, relató visiblemente afectada. Asimismo, su abogada se presentó en la dependencia policial para exigir explicaciones sobre el procedimiento.

Hasta el cierre de la edición del programa, ni Dayanita ni Miguel Rubio habían emitido declaraciones oficiales en sus redes sociales. Mientras tanto, las diligencias fiscales continuan, y el equipo del programa de Magaly Medina prometió seguir de cerca el caso con cobertura exclusiva.

¿QUÉ DIJO DAYANITA SOBRE SU TRATAMIENTO HORMONAL?

Las especulaciones sobre el estado anímico de Dayanita, intensificadas por las recientes afirmaciones de ‘Toñizonte’ sobre un supuesto malestar por tratamiento hormonal, fueron directamente abordadas por la humorista. En conversación con Trome, ella negó esta versión, aclarando que sus problemas actuales son de índole económica.

“Ya estoy bien, tranquila. No me están afectando las hormonas, me están afectando los problemas, las deudas por la estafa que me hicieron”, señaló Dayanita. Además, reveló que, como parte de sus esfuerzos para salir adelante económicamente, planea organizar una pollada a fin de mes para recaudar fondos y enfrentar las dificultades que viene atravesando.