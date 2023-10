Por qué el papá de Nelly Rossinelli no la pudo llevar al altar? Esto dijo la jueza de 'El Gran Chef: famosos'

Durante las cuatro temporadas, “El Gran Chef Famosos” se ha vuelto muy popular no solo por sus concursantes, sino también por el impecable jurado el cual lo integra Giacomo Bocchio, Javier Masías y Nelly Rossinelli. Precisamente, la ‘Mamá de los Pericotitos’ decidió hablar un poco de su vida personal con Verónica Linares para su canal de YouTube lo cual llamó la atención de sus seguidores.

¿QUÉ DIJO NELLY ROSSINELLI ACERCA QUE SU PADRE NO LA LLEVÓ AL ALTAR?

Nelly Rosinelli brindó una entrevista a Verónica Linares para su programa “La Linares” que se transmite por YouTube, donde no dudó en contar la difícil relación que tuvo durante muchos años con su papá. La jurado de “El Gran Chef Famosos” mencionó que debido al mal carácter de su padre, ambos tenían enfrentamientos a cada rato. No obstante, la situación no mejoró cuando estuvo embarazada de su primer hijo, pues tuvo que pasar sola esa etapa ya que también había finalizado su relación con su pareja.

“Mi papá tiene un pensamiento antiguo, piensa que las parejas deben estar juntas pase lo que pase, haya infidelidad o no, haya faltas de respeto... Él no cree en el divorcio ni en la separación. Entonces, para él, que su hija se haya quedado sola embarazada era más bien una especie de deshonra”, dijo la influencer.

A causa de todos estos inconvenientes con su progenitor, cuando Rossinelli se casó, tomó la decisión que su hijo mayor la acompañara hasta el altar. “Mi papá no me entregó al altar porque en ese tiempo yo no hablaba mucho con él. Mi papá no ha cambiado, yo he cambiado, asistí a terapia. Yo lo disculpé sin que él me pida disculpas. Ahora tenemos una relación bellísima, yo lo quiero muchísimo”, sostuvo la creadora de contenidos.

¿CUÁL ES EL NOMBRE REAL DE NELLY ROSSINELLI DE “EL GRAN CHEF FAMOSOS”?

La popular ‘Mamá de los Pericotitos’, Nelly Rossinelli logró formar parte del reality de cocina tras sus populares videos sobre loncheras para sus menores hijos en las redes sociales. A pesar que la influencer no cuenta con estudios en gastronomía, su paso por el El Gran Chef Famosos representa a todas las madres peruanas, quienes sintonizan el programa todos los días.

Con respecto a su apellido, la jurado del programa reveló que no utiliza el verdadero por una sencilla razón, pues su nombre real es Nelly Beraún Paredes. Ella tomó la decisión de optar por usar el apellido de su esposo cuando inició la producción de sus videos en TikTok. Así, tal cual ella lo menciona en uno de sus videos en mencionada red social, sus compañeros de trabajo de la empresa en la que laboraba no iban a poder encontrar su contenido.

Es importante mencionar que la popular ‘Mamá de los Pericotitos’ viene siendo parte del jurado de “El Gran Chef Famosos” a lo largo de las cuatro temporadas. Caracterizada por su dulzura, sencillez y comentarios amables, Nelly Rossinelli entrega todos sus conocimientos en cada programa a los participantes.