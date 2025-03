A pocos días de que ‘El valor de la verdad’, uno de los programas más exitosos de la televisión peruana debido a su alta audiencia y a los polémicos personajes que lo integraban cada semana, se estrene por la señal de Panamericana Televisión, los seguidores se mantienen a la expectativa de conocer las sorprendentes declaraciones de su primera invitada: Pamela López. Sin embargo, muchas personas se cuestionan por el cambio de fecha de EVDLV en esta nueva temporada, por lo que Beto Ortiz explicó los motivos que llevaron a esta modificación. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO BETO ORTIZ SOBRE EL CAMBIO DE FECHA DE ‘EL VALOR DE LA VERDAD’?

Usualmente, cuando ‘El valor de la verdad’ se transmitía a través de la señal de Latina TV hace algunos años, su horario estelar era los sábados, lo que le permitía alcanzar buenas cifras de rating. No obstante, en la nueva temporada, que se emitirá por Panamericana Televisión, la fecha se modificó a los domingos por la noche, compitiendo con los programas dominicales. En ese sentido, en declaraciones para Ouke, Beto Ortiz mencionó que esta decisión de cambiar el día se debe a que durante las noches de los sábados de verano muchas personas no suelen ver televisión, ya que prefieren salir a divertirse.

Beto Ortiz explicó los motivos que llevaron a esta modificación de horario de 'El valor de la verdad' por Panamericana Televisión. Foto: Captura

Incluso, el periodista mostró su entusiasmo de competir en el mismo horario con otros programas, dejando en claro que le puede ganar una vez más en índice de audiencia. “¿Por qué domingo y no sábado? Porque el público de los domingos en la noche son muchos más diversificados. La teoría dice que los sábados en la noche la gente sale. Bueno en verano sí es cierto, en verano se ve mucho menos televisión. Y la otra razón es que me parece chévere competir con los dominicales que siempre se alucinan los intocables. Vamos a competir parte con Cuarto Poder, con DiaD, con Punto Final y eso me parece bacán. Ya una vez hemos hecho entretenimiento con Perú Tiene Talento y le hemos ganado, es posible”, precisó Ortiz.

¿A QUÉ HORA INICIA ‘EL VALOR DE LA VERDAD’?

El esperado estreno de ‘El valor de la verdad’, conducido por Beto Ortiz, será este domingo 9 de marzo a partir de las 9:45 de la noche por las pantallas de Panamericana Televisión. En esta primera edición, la invitada será Pamela López, quien se sentará en el temible sillón rojo para responder una serie de preguntas relacionadas a su polémica relación que tuvo con su expareja Christian Cueva y que ha sido un tema de mucho debate en los programas de televisión, medios digitales e incluso en las redes sociales, debido a los testimonios, agresiones y supuestas infidelidades por parte del futbolista.

¿QUÉ TIPO DE PREGUNTAS RESPONDERÁ PAMELA LÓPEZ EN ‘EL VALOR DE LA VERDAD’?

Por lo general, cada participante tendrá que pasar por el pavoroso polígrafo y responder 100 preguntas, de las cuales 21 serán seleccionadas y transmitidas en ‘El valor de la verdad’. En caso el polígrafo detecte alguna mentira durante sus respuestas en el programa, el artista invitado pierde todo lo ganado de manera automática. Sin embargo, en el avance del espacio que se transmitirá por Panamericana Televisión, se ha revelado algunas de las preguntas que Pamela López tendrá que contestar, incluso, al parecer, narrará detalles del supuesto vínculo entre Cueva y Melissa Klug.

“¿Cuántas veces tú crees que Christian Cueva te agredió?”, “¿Metía Christian Cueva a Pamela Franco en las concentraciones?”, “¿Te insinuó Christian Cueva que abortes?”, “¿Estuvo Christian Cueva con Pamela Franco mientras dabas a luz?”, “¿Amas a Christian Cueva?”, “El padre de mis hijos le responde una historia a la señora (Melissa Klug) y le pone: ‘Agárrame entonces’, a lo que ella contesta: ‘Y no te suelto’. Luego, él le dice: ‘Te adoro, mi amor, y quiero que siempre seas mía’, y ella responde: ‘Siempre’”, contó la expareja de ‘Cuevita’.

¿QUÉ DIJO BETO ORTIZ SOBRE LA POSIBLE PARTICIPACIÓN DE MELISSA KLUG EN ‘EL VALOR DE LA VERDAD’?

Uno de los programas más exitosos de la televisión peruana, ‘El valor de la verdad’, regresa con una nueva temporada que promete captar la atención del público por las sorpresivas revelaciones de cada participante. Por ello, previo al estreno, el conductor del espacio, Beto Ortiz, brindó una entrevista a Infobae para contar un poco más de novedades sobre EVDLV. Aunque no dejó pasar el momento para mostrar su interés en tener por tercera vez en su set a Melissa Klug, quien ha sido vinculada sentimentalmente con Christian Cueva por parte de Pamela López.

De hecho, la todavía esposa de ‘Cuevita’ se sentará en el sillón rojo y revelará supuestas conversaciones entre la ‘Blanca de Chucuito’ y el deportista. Ante ello, el periodista consideró una buena oportunidad de que la expareja de Jefferson Farfán cuente su versión de lo sucedido ante televisión nacional. “Melissa ya estuvo en una de las temporadas anteriores. No sé si tendrá ganas de regresar, pero me encantaría. Depende de ella”, dijo Ortiz. Como se sabe, Melissa Klug estuvo en dos ocasiones en ‘El valor de la verdad’ durante el 2016, donde se ganó el premio mayor en ambas presentaciones, es decir, 50 mil soles.