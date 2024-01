El conductor argentino Marcelo Tinelli sorprendió a los seguidores de su programa “Bailando 2024″ al anunciar la eliminación de Milett Figueroa, quien se vio obligada a dejar el reality de baile debido a una lesión cervical.

“Lo voy a decir yo como pareja de ella: lamentablemente Milett no sigue en el programa. Milett está lesionada. (...) Ya es una decisión médica”, dijo el presentador.

Según explicó el doctor Norberto Furman, el encargado de seguir el tratamiento de la modelo, Milet tiene una lesión en dos discos, lo cual vendría a ser una protusión que precede a una hernia de disco. Para que no empeore su situación, se le suspendió actividades físicas y se le puso en reposo.

Debido a esta situación, y siguiendo las reglas del programa, Milett Figueroa y su pareja quedaron automáticamente eliminados al no poder participar en una ronda, según recoge Latina Noticias.

“Me hubiera encantado decirle: ‘Ponemos un reemplazo y seguís en el próximo ritmo’, pero lamentablemente no se puede. Esperemos que mejore”, expresó Tinelli, quien además señaló que Milett tenía la ilusión de llegar a la final y lamentó que esto ya no sea posible.

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO QUE SIGUE MILETT FIGUEROA?

En una entrevista para Pronto de Argentina, el médico a cargo de Millet, Norberto Furman, indicó que la columna de la peruana se encuentra bastante delicada, pero que mejorará visiblemente en las siguientes semanas con el tratamiento debido. “Está haciendo un tratamiento diario y cada vez que viene es bastante tiempo de tratamiento. Está respondiendo bien”, comentó.

Respecto al tratamiento que está llevando a cabo, el profesional indicó que están trabajando con ozonoterapia y que la influencer debe usar un collar cervical. “Tuvimos que hacerle tratamiento que consta de infiltraciones que se llama terapia neural con procaina, kinesiología, láser de alta potencia”, añadió.

Asimismo, según recoge Infobae, el doctor comentó que no vio problema alguna en darle la autorización a Milett de que viaje a Uruguay por las fiestas de fin de año, pues considera que el agua del mar y la arena caliente que disfrutaría en aquel país, servirían como tratamiento.

Por último, Furman agregó que Milett ya volvió de las fiestas y continúa realizando su tratamiento, donde le esperan unas 8 o 10 aplicaciones de ozonoterapia.

¿CÓMO LA CULTURA PERUANA FUE PROTAGONISTA EN ‘BAILANDO′?

Gracias a que Millet Figueroa participaba en el reality “Bailando″, la gastronomía peruana tuvo pantalla en el programa argentino, puesto que la influencer decidió llevar diversos platillos y bebidas nacionales antes de que se presentara en la pista de baile.

En algunas ocasiones, la modelo compartió causa limeña, suspiro a la limeña y pisco sour, los cuales cautivaron al público, jurado y, en especial, al mismo Marcelo Tinelli, quien cabe señalar que actualmente es la pareja de la modelo peruana.

¿CÓMO EMPEZÓ LA RELACIÓN DE MARCELO TINELLI Y MILETT FIGUEROA?

Las figuras televisivas confirmaron su relación sentimental luego de que se dieran un beso en uno de los episodios de “Bailando 2023″. Esto ocurrió varias semanas después de que se especulara que tenían un romance.

El argentino no dejó pasar la oportunidad para contar los pormenores sobre su historia de amor con la peruana. “Yo di el primer paso. La primera vez le escribí yo. No me acuerdo de qué le puse, pero fue muy formal. Nos vimos en la foto del Bailando y le dije: ‘me encantó conocerte’”, aseguró.

Asimismo, el empresario dejó en claro que una de las cosas que más le gustó de Milett fue su hermosa sonrisa y su acento peruano, incluyendo la forma en que se refiere a ciertos objetos o comida ya que suele usar muchos diminutivos.

“Me encanta cómo habla, las palabras que usa, el ‘contigo’, cuando dice ‘una camita de arroz’, cuando usa el diminutivo. Me da morbo. Me calienta el tema de ‘la camita de arroz’. Me puede con eso”, detalló el periodista argentino.