La sorpresa ha invadido el escenario del concurso gastronómico “El Gran Chef: Famosos” de Latina TV, y el responsable de esta reacción no es otro que Gino Pesaressi. El reconocido jurado Giacomo Bocchio, conocido por su rigurosidad y exigencia en la cocina, no ha ocultado su asombro al hablar sobre el influencer. ¿Qué es lo que dijo el maestro culinario? En la siguiente nota te contaremos lo que debes saber.

¿POR QUÉ GIACOMO BOCCHIO HA QUEDADO SORPRENDIDO CON GINO PESARESSI?

Durante la reciente conferencia de prensa que marcó el lanzamiento de la cuarta temporada del concurso gastronómico de Latina TV, “El Gran Chef: famosos”, el jurado Giacomo Bocchio compartió sus impresiones sobre los participantes, destacando especialmente a Gino Pesaressi.

Con elocuentes palabras, Bocchio elogió la actitud respetuosa y dedicada del exchico reality, describiéndolo como un “caballero” que ha incursionado en la cocina durante la pandemia.

El jurado no escatimó en señalar que, aunque Gino no sea un cocinero innato, su disposición para aprender ha captado la atención positiva del panel. “Eso me gusta”, expresó Bocchio, resaltando la claridad estratégica de Pesaressi para permanecer en la competencia culinaria.

Además, destacó la competitividad del participante y la importancia de que comprenda que en el mundo gastronómico, la habilidad para cocinar es fundamental. Bocchio subrayó la necesidad de habilidades básicas, como cortar cebollas en brunoise, y enfatizó que la única forma de aprender es a través de la práctica constante. Gino Pesaressi parece haberse embarcado en este desafío con determinación y entusiasmo.

QUIÉN GANÓ LA TERCERA TEMPORADA DE “EL GRAN CHEF: FAMOSOS”

Después de varias semanas de competencia, se conoció al ganador de la tercera temporada de “El Gran Chef: Famosos”. Mariella Zanetti logró imponerse al concursante Armando Machuca en una noche inolvidable de competencia gastronómica de Latina. La artista se llevó la olla de oro.

Los competidores tuvieron que preparar un menú completo en la etapa final del programa. Para la entrada, una carne tártara con huevo poché de codorniz. El plato de fondo fue paiche con aire de sachaculantro sobre majado de yuca al ají amarillo y chalaquita de cocona. Finalmente, el postre fue sopa fría de sabayón con ñoquis crocantes de camote y quenelle de crema a la vainilla.

Durante el programa, llegaron los competidores de la tercera temporada eliminados para recordar los mejores momentos que vivieron y levantar el ánimo de los finalistas. Entre ellos, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Josi Martínez, Milene Vásquez, Christian ‘Loco Wagner’, Fátima Aguilar y Leslie Stewart.

“Me siento muy emocionada, pero esta olla la comparto con Armando porque los dos hemos llegado hasta aquí. Se lo dedico a mi abuelita. Toda mi familia me apoyó. Y a los que no estaban de acuerdo en que ganara también les agradezco”, señaló Mariella Zanetti tras conocer su triunfo. “No importa en el momento que estés ni la edad que tengas, puedes lograrlo todo”, subrayó.

SOBRE LA CUARTA TEMPORADA DE “EL GRAN CHEF: FAMOSOS”

La cuarta temporada del reality gastronómico se estrenó el lunes 9 de octubre por la señal de Latina TV a las 8 p.m.

Esta temporada de El gran chef: Famosos tiene a Giancarlo Granda, Checho Ibarra, Renato Rossini, Tilsa Lozano, Ximena Hoyos, Saskia Bernaola, Mónica Zevallos, Gino Pesaressi, Renato Rossini Jr., Florcita Polo, Fiorella Cayo y Christian Ysla como participantes.