Por qué José Pelaez dejará la conducción de El Gran Chef Famosos

Este 2023, uno de los programas revelaciones es, sin duda, El Gran Chef Famosos debido a los personajes carismáticos que lo integran y hacen que el público los quiera. Precisamente, José Pelaez, presentador del reality culinario, anunció que se ausentará algunos días en el programa por lo que causó el asombro de los participantes y los mismos seguidores.

¿POR QUÉ JOSÉ PELAEZ SE AUSENTARÁ DE EL GRAN CHEF FAMOSOS?

En el último episodio de eliminación de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”, José Pelaez no dejó pasar la oportunidad de comunicar que no estará algunos capítulos del programa de Latina TV ya que tiene una carrera pactada en Hawái desde hace varios meses.

“Me voy, me voy a Hawái. Una carrera que ya estaba pactada mucho antes de que exista esta temporada. Es importante para mí y me han permitido hacerlo esta vez, pero no será algo habitual”, dijo el también actor.

Ante el anuncio, los participantes quedaron sorprendidos ya que una vez más dejará la conducción en manos de otro famoso como Katia Palma o Natalia Sala. Recordemos que una de las pasiones de Pelaez es la carrera de atletismo y así lo demuestra en sus redes sociales a sus seguidores.

¿POR QUÉ MR PEET NO ACEPTÓ ESTAR EN “EL GRAN CHEF FAMOSOS”?

El popular Peter Arévalo utilizó su programa “Madrugol” que se transmite por YouTube para aclarar los motivos que lo llevaron a rechazar estar en la quinta temporada de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. El comunicador mencionó que la producción de Rayo en la Botella se comunicó con él para invitarlo; sin embargo, previamente ya había aceptado compromisos laborales con una marca e impedía asistir a las grabaciones.

“Yo conversé con la gente de ‘El gran chef’ hace algún tiempo, pero yo ya había asumido un compromiso como imagen de una campaña publicitaria. Las grabaciones coincidían con las de ‘El gran chef’, por eso les dije que no podía porque ya había asumido un compromiso. Es más, antes entraba 10 a. m. y salía 6 p. m., ahora me dijeron que es de 8 a. m. a 5 p. m., pero igual no podía”, dijo Mr Peet.

¿QUÉ OPINA MR PEET SOBRE “EL GRAN CHEF FAMOSOS”?

Durante el programa, Mr Peet también no dejó pasar la oportunidad en mencionar que le tiene mucho cariño a todo el equipo de ‘El Gran Chef Famosos’ y, pese a que por ahora es imposible poder regresar al reality de cocina, reveló que muy pronto lo hará.

“Le agarré mucho cariño a la productora, pero por cuestiones de tiempos no iba a estar en esa temporada. No hay que arrepentirse ni nada, las cosas pasan por algo. Lo más importante es lo que pasa y no lo que pudo haber pasado. Luanita (su fan), lamento no alegrarte desde ‘El gran chef’, pero en algún momento voy a estar por ahí”, aseguró el conductor de “A Presión”.

¿QUIÉNES INTEGRAN “EL GRAN CHEF FAMOSOS”?

La lista de famosos que integran ‘El gran chef: famosos’ continúa siendo 12, pues tras la salida de Miguel Vergara del programa, Ale Fuller regresó nuevamente a la competencia de cocina: