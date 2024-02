¿Por qué Katia Palma rechazó el saludo de Johana San Miguel en el Día de la Amistad?

Al parecer Katia Palma y Johana San Miguel no tienen la mejor relación de amistad y eso se puede ver en cada programa que conduce junto a Renzo Schuller y Cristian Rivero. Y es que, con motivo por el Día de la Amistad, la nueva presentadora de “Esto es Guerra” ignoró el saludo de su colega en pleno programa en vivo causando la risa entre sus compañeros.

¿POR QUÉ RECHAZÓ KATIA PALMA EL SALUDO DE JOHANA SAN MIGUEL?

Al comenzar el programa de este 14 de febrero, los conductores saludaron como es usual a su público y esta vez con motivo por el Día de la Amistad. Por su parte, Johana San Miguel no dejó pasar el momento para saludar inesperadamente a su nueva compañera en conducción Katia Palma, pero no esperó que ella le rechace tal acto.

“Quiero darle un feliz día a mi nueva compañera. Feliz Día, Katia”, dijo la figura de América Televisión para luego querer darle un abrazo a Palma. No obstante, la exmiembro de Latina no le tomó importancia y en seguida mandó al corte retirándose del set de “Esto es Guerra”.

A pesar que Cristian Rivero trató de retener a la comediante para que no dejara sin respuesta a Johana, en el video se le ve saliendo del set, por lo que en ese momento llega Patricio Parodi a consolar a la ‘mamá leona’.

¿QUÉ DIJO CRISTIAN RIVERO SOBRE CONDUCIR ‘ESTO ES GUERRA’?

En declaraciones para Infobae, Cristian Rivero mencionó que esta oportunidad la toma con mucha responsabilidad ya que para él es un formato distinto en su carrera, pese a que cuenta con muchos años de experiencia al frente de las pantallas.

“Lo tomo con mucha responsabilidad, es una marca que tiene 12 años, es un programa que ha marcado historia en la televisión. Estoy con muchas expectativas. El programa cada vez se viene renovando, ha hecho un montón de cosas en todos estos años. Creo que la responsabilidad para cualquier conductor que este enfrente de este programa es enorme y espero dar lo mejor”, sostuvo Rivero.

No obstante, no dejó pasar el momento para agradecer a Latina Tv, donde estuvo cerca de 12 años y estuvo al mando de programas como ‘La Voz Perú’, ‘Yo Soy’, ‘Perú Tiene Talento’, entre otros. Asimismo, el actor reveló que Mariana Ramírez del Villar lo invitó para que forme parte de EEG en su temporada de verano, aunque hace unos años tuvo un contacto con Peter Fajardo pero nunca se llegó a un acuerdo respecto al tema.

“Estoy agradecido de donde me fui, agradecido de donde estoy. Me hace sentir contento. Mi objetivo este año era continuar con el tema laboral y llegó la invitación parta esta temporada de verano de parte de Mariana Ramírez del Villar, de Pro TV, y es una marca sólida, son 12 años y me encantó la idea. Es un reto también a nivel profesional. Esta vez, la propuesta se dio de parte de Mariana Ramírez del Villar. Se dio de la manera casual, me la encontré hace 5 días (18 de enero). Recién acabo de firmar (23 de enero)”, explicó para Infobae.