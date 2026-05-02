Karen Schwarz se ha convertido en uno de los personajes más populares y queridos en el medio peruano, debido a su participación en certámenes de belleza y como presentadora de televisión a lo largo de estos años. En cuanto a su vida personal, la modelo peruana se encuentra casada con el cantante Ezio Oliva, con quien llevan años de relación. A pesar de los altibajos, ambos han sabido mantener su relación de manera discreta y sin polémicas, lo que ha ayudado a fortalecerse como parejas. De hecho, fruto de su sólido amor formaron una familia y tuvieron dos hijas: Antonia y Cayetana. En ese sentido, en los últimos tiempos, la también empresaria decidió trasladarse a España junto a sus pequeñas para acompañar a su esposo con el objetivo de apoyarlo en su carrera musical, así como posicionar su emprendimiento de ropa interior. Esta nueva vida en otro país, sin duda, ha contribuido a fortalecer a su familia; sin embargo, también ha implicado enfrentar retos, como que sus hijas no asistan al colegio. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ LAS HIJAS DE KAREN SCHWARZ NO ASISTEN AL COLEGIO?

En una reciente entrevista en ‘Magaly TV La Firme’, Karen Schwarz y Ezio Oliva se presentaron para contar más sobre su nueva vida en España y las complicaciones que han enfrentado en este tiempo para sobrellevarla. Entre ellas se encuentra una situación que ha sorprendido a sus seguidores: las hijas de la modelo peruana no asisten actualmente al colegio. De acuerdo con la presentadora de televisión, junto a su esposo optaron que sus pequeñas se adapten a lo que será su nuevo hogar durante estas semanas en el país europeo. Otra de las razones que dio fue que las clases recién inician en septiembre, por lo que, por ahora, se encuentra en la búsqueda de un centro educativo.

“Con respecto al tema del colegio, yo decidí como mamá y Ezio me ha permitido, me dijo: ‘Tú encárgate, que el primer mes aquí en España mis hijas disfruten’. Muchas mamás me escriben: ‘¡No están estudiando!’ y no pasa nada porque para ellas es importante que en su cabecita se esté acondicionando que esto va a ser su hogar. Aquí en septiembre empiezan el colegio, el año ya está por terminar. Justo este miércoles tenemos nuestra primera cita en un colegio para ver si entran ahí y nada, voy a ver si la reciben este último tiempo para que se aclimaten un poquito", explicó la ex Miss Perú.

¿QUÉ DIJO EZIO OLIVA SOBRE LOS RUMORES DE QUE KAREN SCHWARS LO MANTIENE?

Durante diversas entrevistas, Ezio Oliva ha relatado de manera anecdótica que, hace varios años, su esposa, Karen Schwarz, tuvo un noble gesto con él, luego de que atravesara por dificultades económicas. Según el cantante, la modelo le pasaba la tarjeta por debajo de la mesa cuando salían a algún restaurante, con el objetivo de que no se sintiera mal, lo que considera fue un episodio en su vida que lo marcó profundamente. Así, en medio de rumores en redes sociales que lo señalan como una persona “mantenida”, ambos se presentaron en ‘Magaly TV La Firme’ para brindar detalles sobre su nueva vida en España. Sin embargo, no quedaron exentos de la pregunta de la ‘Urraca’, quien buscó conocer más sobre estas especulaciones que circulan desde hace tiempo.

Lejos de tomarlo a la defensiva, el compositor peruano se mostró dispuesto a aclararlo, argumentando que estas versiones son machistas y que, ante estas situaciones, considera que la pareja es un equipo. Asimismo, señaló que, al margen de quién gane más en la relación, lo importante siempre será el bienestar de sus pequeñas hijas. “Vamos a ser muy claros. Karen no lo quiere decir. La gente lo que dice hace como 25 años es que Karen Schwarz mantiene a Ezio Oliva. Finalmente, quiero ser muy honesto: una pareja es un equipo. Ese concepto tan machista de que el hombre solo tiene que proveer o la mujer… Somos un equipo y hay veces, efectivamente, que Karen ha ganado más; otras veces yo he ganado más, otras hemos ganado igual. Lo importante para nosotros es que siempre nuestras hijas puedan estar bien y que el auto pueda seguir teniendo gasolina para caminar juntos", dijo el exintegrante de Ádammo.