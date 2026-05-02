Por Redacción EC

Karen Schwarz se ha convertido en uno de los personajes más populares y queridos en el medio peruano, debido a su participación en certámenes de belleza y como presentadora de televisión a lo largo de estos años. En cuanto a su vida personal, la modelo peruana se encuentra casada con el cantante Ezio Oliva, con quien llevan años de relación. A pesar de los altibajos, ambos han sabido mantener su relación de manera discreta y sin polémicas, lo que ha ayudado a fortalecerse como parejas. De hecho, fruto de su sólido amor formaron una familia y tuvieron dos hijas: Antonia y Cayetana. En ese sentido, en los últimos tiempos, la también empresaria decidió trasladarse a España junto a sus pequeñas para acompañar a su esposo con el objetivo de apoyarlo en su carrera musical, así como posicionar su emprendimiento de ropa interior. Esta nueva vida en otro país, sin duda, ha contribuido a fortalecer a su familia; sin embargo, también ha implicado enfrentar retos, como que sus hijas no asistan al colegio. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.