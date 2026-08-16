Luren Márquez dejó de ostentar el título de Miss Universo Perú 2026, una decisión que la apartaría de la representación nacional en el próximo certamen internacional. La medida no implica su destitución del Miss Universo internacional, sino la pérdida de la corona peruana con la que había sido designada. Hasta el momento, la Organización Miss Perú no ha ofrecido una explicación detallada sobre las razones que llevaron a tomar esta decisión. El anuncio trascendió el 15 de agosto y abrió una nueva incógnita en torno a la delegada que viajará al concurso.

La organización encabezada por Jessica Newton ya estaría buscando a la persona que asumirá la representación peruana en Miss Universo 2026. Márquez había recibido la corona en abril mediante una designación directa, luego de obtener el puesto de primera finalista en el Miss Perú 2024. Su preparación continuaba con normalidad y todavía en julio aparecía públicamente alistándose para competir en el certamen internacional. La repentina decisión modifica así el rumbo de una participación que parecía encaminada y mantiene en suspenso quién ocupará finalmente el lugar de Perú.

Periodista español Jordi Martín explica las razones por la que Luren Márquez dejó de ser Miss Perú

En medio de las versiones que comenzaron a circular tras la salida de Luren Márquez, el periodista español Jordi Martín decidió pronunciarse sobre el caso. El comunicador, quien mantiene una cercana amistad con la modelo peruana, fue entrevistado por el programa Amor y fuego. Durante la conversación, compartió una versión sobre lo que presuntamente habría ocurrido detrás de la decisión. Sus declaraciones añadieron un nuevo elemento a la controversia que rodea a la organización.

Según relató Martín, la Organización Miss Perú habría solicitado a Márquez el pago de 30,000 dólares para asistir a la final del Miss Universo en Puerto Rico. El periodista sostuvo que la modelo respondió que no disponía de dicha suma para cubrir el monto solicitado. Tras esa respuesta, siempre de acuerdo con su versión, le habrían comunicado que quedaba fuera de la competencia. Hasta ahora, esta versión no ha sido confirmada públicamente por la organización ni se conocen mayores detalles oficiales sobre el caso.

Conoce los detalles de sus declaraciones del periodista español revelando que a Luren Márquez le pedían 30,000 dólares

De acuerdo con la versión expuesta por el periodista español Jordi Martín, Luren Márquez habría respondido que no contaba con los US$30.000 que presuntamente le fueron solicitados para continuar con su participación. Según su relato, la respuesta de la modelo habría desencadenado una decisión inmediata por parte de la organización. “Allí le dicen que quedas destituida”, aseguró el comunicador al describir cómo se habría producido su salida. Sus declaraciones sumaron así una nueva versión a la controversia que rodea a la representante peruana.

Martín también puso en duda la explicación que habría difundido la organización sobre un presunto incumplimiento de las responsabilidades asumidas por Márquez como reina. El periodista señaló que, según las personas cercanas a la modelo, ella sí habría cumplido con los compromisos establecidos. “Ellos (organización del Miss Perú) alegan al público que Luren Márquez no ha cumplido con sus obligaciones como reina. A mí las personas cercanas a Luren lo que me dicen es que sí ha cumplido”, manifestó. Hasta el momento, estas afirmaciones corresponden únicamente a la versión expuesta por el comunicador.

Jessica Newton debería decir la verdad, según exige Jordi Martín sobre la situación de la ex Miss Perú

Luego de exponer la versión que conoce sobre la salida de Luren Márquez, el periodista español Jordi Martín centró sus cuestionamientos en Jessica Newton, directora de la Organización Miss Perú. El comunicador puso en duda que la modelo haya sido separada del título después de haber mostrado entusiasmo por competir en el certamen internacional. Según Martín, Márquez todavía mantenía intacta la ilusión de representar al país en Miss Universo 2026. Sus declaraciones volvieron a colocar a la organización en el centro de la controversia.

Martín recordó que, poco antes de conocerse la destitución, la modelo había hablado públicamente sobre sus expectativas en Puerto Rico. “Ella hace dos días estaba dando una entrevista en Puerto Rico donde decía que estaba súper ilusionada con el Miss Universo. Era el sueño de su vida. Yo tengo una relación de amistad muy buena con Luren. Así que la señora Jessica Newton no se dedique a contarle mentiras a la gente y que diga la verdad”, afirmó en Amor y fuego. Las declaraciones reflejan la postura del periodista, quien mantiene una relación cercana con Márquez.

Según reveló el periodista español la organización del Miss Perú está pasando por una situación complicada de dinero

En medio de la controversia por la salida de Luren Márquez, Jordi Martín lanzó una nueva versión sobre la situación que atravesaría la Organización Miss Perú. El periodista español sostuvo que la institución estaría enfrentando problemas económicos que habrían influido en la participación de la modelo en el certamen internacional. Según su relato, esta dificultad habría llevado a la organización a solicitarle una importante suma de dinero a Márquez. La afirmación añade un nuevo capítulo a la polémica que se mantiene alrededor de su destitución.

Martín aseguró que el pedido habría estado relacionado directamente con los gastos para asistir a la final del Miss Universo en Puerto Rico. “La organización del Miss Perú está pasando por una situación complicada de dinero y le habrían dicho a Luren Márquez que les pague 30.000 dólares si quería ir a la final del Miss Universo en Puerto Rico”, afirmó el periodista español. La versión, sin embargo, corresponde a las declaraciones del comunicador y no ha sido confirmada públicamente por la organización. Hasta ahora, tampoco se han conocido mayores detalles oficiales sobre las razones de la separación de Márquez.

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