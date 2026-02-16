¿Por qué Macla Yamada fue importante antes de la operación de Shirley Arica?

Macla Yamada se ha convertido en uno de los personajes más queridos y populares en el mundo de los programas digitales gracias a su participación en el pódcast ‘Ouke‘, junto a Carlos Orozco. A pesar de que su vida ha estado marcada por formar parte de grandes producciones nacionales, ya sea en el cine o televisión, recientemente su nombre ha vuelto a acaparar la atención de los medios y seguidores. Y es que, Shirley Arica dejó sorprendidos a más de uno al revelar que la conductora de radio le sugirió acudir a una clínica, ya que tendría un problema de salud que podría afectarla gravemente. Esto, sin duda, ha generado reacciones entre los seguidores, quienes se han asombrados por la habilidad de predecir que tendría la actriz. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ PREDIJO MACLA YAMADA ACERCA DE LA SALUD DE SHIRLEY ARICA?

En el último episodio en su canal de YouTube, Shirley Arica confesó que atravesó una experiencia extraña luego de que su amiga, Macla Yamada, le advirtiera sobre su estado de salud durante una sesión de lectura de cartas. Según la popular ‘Chica realidad’, la conductora de radio le sugirió que asista a una clínica lo antes posible si no quería ver comprometida su salud. A pesar de que hasta ese momento no presentaba ningún síntoma que le haga pensar sobre su vitalidad, lo cierto es que, al día siguiente de la entrevista con la actriz, la controversial modelo tuvo que acudir de emergencia al nosocomio más cercano.

De acuerdo con los exámenes realizados, Arica recibió el diagnóstico de cálculos renales, una afección altamente dolorosa que, según explicó, resultó más intensa que el dolor de un parto. Así, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente para retirar las piedras en los riñones. No obstante, el peligro no terminó ahí, pues, debido a un descuido, la exchica reality tuvo que regresar a la clínica para una nueva operación debido a que fue diagnosticada con septicemia, una infección que podría haberse generalizado en todo su cuerpo y poner en riesgo su vida. De hecho, la influencer relató que, de haber tardado un día más, su situación podría haber empeorado e incluso haber requerido internamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“Me leyó las cartas y me dijo: ‘tú tienes que ir a la clínica saliendo de aquí porque va a pasar algo que te va a cambiar la vida. Tienes que ir ya’. Le hice caso obligadamente porque al día siguiente me sentí mal, entonces tuve que ir a la clínica y resulta que tenía cálculos renales. Me tuve que quedar internada, me tuvieron que operar de emergencia. Es un dolor que no te puedes imaginar, te paraliza. Es más doloroso que dar a luz. Estoy recuperándome, me cuesta un poquito hablar. Hice mi vida normal… tuve muchos descuidos. Es como que ‘a mí no me va a pasar, yo estoy bien’. Si eso se generaliza no la cuentas… pero felizmente se neutralizó en la parte urinaria. Si llegaba un día después, el médico me dijo que iba a estar en UCI”, explicó.

¿CÓMO SORPRENDIÓ MACLA YAMADA A TILSA LOZANO?

Hace algunos meses, Tilsa Lozano fue una de las invitadas al programa Ouke, que se transmite por YouTube, donde estuvo hablando sobre diversos temas personales y polémicos. Sin embargo, antes de finalizar la entrevista, Macla Yamada, una de las presentadoras del espacio, no tardó en imitar a la exmodelo, interpretando una de sus canciones más populares como “Soy Soltera”.

Además, la mejor amiga de Milett Figueroa se puso a parodiar algunas frases icónicas de la conductora de televisión como “Apechuga nomás que te queda” y “Envidiosa”, desatando las risas de la empresaria y la de sus compañeros que calificaron el momento como “sorprendente”.

La imitación de Macla ha generado que el video tenga más de un millón y medio de reproducciones en TikTok, más de cien mil Me Gusta y cientos de comentarios reaccionando a este anecdótico momento. “La voz de Macla se parece más a Tilsa que la propia Tilsa”, “A Macla le sale la voz de Tilsa cuando era más joven”, “A Macla le sale más lindo”, “Las canciones de Tilsa nunca pasaran de moda”, fueron lo que escribieron algunos usuarios en el internet.