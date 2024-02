Por qué Magaly Medina consideró una falta de respeto la actitud de Paolo Guerrero durante entrevista a conductoras de Latina. ¿Qué es lo que dijo la comunicadora sobre este tema que ha llamado la atención de más de una persona? En la siguiente nota te contaremos cuál fue el motivo del malestar de la popular urraca en torno a esta noticia.

POR QUÉ MAGALY MEDINA CONSIDERA UNA FALTA DE RESPETO LA ACTITUD DE PAOLO GUERRERO DURANTE ENTREVISTA A CONDUCTORAS DE LATINA

Magaly Medina criticó la actitud de Paolo Guerrero durante una entrevista con las conductoras de ‘Latina Noticias’, Alicia Reto y Fátima Aguilar, considerándola una falta de respeto.

La comunicadora señala que Guerrero mostró una actitud inapropiada al perder los papeles con las periodistas, sugiriendo que ninguna persona, independientemente de su estatus como deportista, tiene derecho a faltar el respeto a otras personas, especialmente a mujeres en un entorno profesional.

Medina argumenta que la intención de Guerrero parece ser la de victimizarse para presionar al Club César Vallejo a liberarlo de su contrato, pero destaca que el futbolista debe asumir responsabilidad como adulto y honrar su firma.

Asimismo, hace hincapié en que el club también sufriría pérdidas si Guerrero no cumple con sus obligaciones contractuales, por lo que considera que su comportamiento es inaceptable y merece ser rechazado.

¿QUÉ MENSAJE MANDÓ DOÑA PETA A CÉSAR ACUÑA SOBRE EL CASO DE PAOLO GUERRERO?

Doña Peta brindó una entrevista al medio ATV donde no dejó pasar el momento para comentar acerca de la situación de su hijo Paolo Guerrero con el club César Vallejo. La madre del delantero reveló que le pidió al ‘9′ que no regrese al país para jugar por la UCV debido a todas las amenazas que viene padeciendo y así salvaguardar la integridad de la familia.

“Yo le he pedido que no venga, porque para mí sería fatal que le pase algo y no puede ser. No hay garantías suficientes para que vaya a Trujillo, le pido al Perú que me apoye y pido que se acabe esto”, dijo al inicio.

Asimismo, Doña Petronila mencionó que trató de comunicarse con los Acuña pero no recibió respuesta alguna, por lo que los culpó de querer hacer daño a su hijo sin tener algún motivo, pese a que durante todos estos años le ha dado muchas victorias y alegrías al país. “Le quieren hacer daño a mi hijo no sé por qué, él le ha dado muchos triunfos al Perú. El señor Acuña sabía, yo le estoy contando (sobre las amenazas). A Acuña yo lo llamé el lunes y ya no me contestó”, sostuvo.

“Con la carrera de mi hijo no van a terminar. El señor Acuña es político y no querrá que la selección no vaya a un mundial. Entonces, ellos tienen que ver ese tema. No sé lo que pueda pasar luego, no creo que juegue en Perú, porque Paolo está en Brasil y yo le digo que se quede allá porque es más tranquilo”, agregó para dicho medio.

¿QUÉ DIJO EL ABOGADO DE PAOLO GUERRERO SOBRE PRESENTARSE EN LOS ENTRENAMIENTOS DE LA UCV?

Este 15 de febrero, el abogado Julio García brindó una entrevista a GOLPERU para referirse a la situación actual de Paolo Guerrero, ya que anteriormente los Acuñas mencionaron que lo esperan el sábado en el club trujillano. El profesional sostuvo que el ‘Depredador’ no tiene la intención de estar allí ese día, por lo que aguardarán su despido definitivo.

“No existe intención a partir de ahora de Paolo de presentarse al entrenamiento al club este sábado. Sin embargo, si Vallejo no lo libera le tendrá que iniciar un proceso de despido porque Paolo no se va a presentar”, dijo tajantemente el abogado de Guerrero.

Por su parte el periodista deportivo le consultó a García sobre la posibilidad de que Vallejo lo siga esperando y si esta situación es legalmente posible, por lo que el defensor señaló que una persona no puede estar en un lugar donde no quiere, pero que en términos de normas deportivas le dan la potestad al jugador de realizar una renuncia voluntaria.

“Claro, nadie puede obligar al trabajador a hacer lo que considera que no debe hacer que lo pone en riesgo. La ley y las normas deportivas lo consagran así al igual que las leyes laborales le da al jugador la posibilidad de hacer una renuncia voluntaria. En términos teóricos hay un plazo para que el empleador pueda liberarlo, pero si no lo libera y el trabajador falta tres veces permiten al club dar por terminado la relación laboral”, explicó para dicho medio.