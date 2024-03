La presentadora de televisión Magaly Medina y el cantante Ezio Oliva hablaron del fin de su amistad, evidenciada durante una entrevista que brindó el esposo de Karen Schwarz a la periodista Verónica Linares.

El artista señaló que no comprendió la razón del distanciamiento de la popular ‘Urraca’, con quien habría compartido varios momentos importantes de su vida, tales como su boda y algunas viajes a Europa.

Tras las declaraciones de Oliva, la conductora de “Magaly TV La Firme” aprovechó su espacio televisivo para explicar sus motivos por los que decidió terminar su amistad con el cantante y con su esposa Karen Schwarz.

¿POR QUÉ MAGALY MEDINA ROMPIÓ SU AMISTAD CON EZIO OLIVA?

El pasado jueves 7 de marzo, la popular ‘Urraca’ utilizó el espacio de su programa de espectáculos para señalar que decidió alejarse de Ezio Olivia y Karen Schwarz por actitudes negativas que no fueron de su agrado. En esta línea, explicó que, con el paso de los años, aprendió a ser selectiva en cuanto a sus amistades.

“Yo me alejo de lo que mi intuición me dice que aquí no es. Los años hacen que una comience a ser más selectiva en torno a sus afectos. (…) Cuando una conducta no me gusta, yo no soy de reclamar ni de decirte: ‘Mira, te voy a dejar de hablar por tal motivo. No, yo veo algo que no me gusta, que no forma parte de lo que yo quiero en mi entorno más cercano y sencillamente solo me alejo”, explicó la Urraca.

Por otro lado, Medina también aseguró que no generar morbo en cuanto a su distanciamiento, por lo que descartó que haya pasado algo grave que motivara el final de la amistad.

“No ha pasado nada especial o una pelea, pero hay cosas que noto. (...) Dejo de querer, dejo de tener afecto o respeto por algunas personas y punto. No hay más explicación al respecto. Soy rara, extraña, pero tengo mis motivos y no es una cuestión que se tenga que hacer pública. Sería alargar esto y convertirlo en una telenovela”, sentenció.

¿QUÉ DIJO EZIO OLIVA SOBRE EL DISTANCIAMIENTO DE MAGALY MEDINA?

En conversación con la periodista Verónica Linares para su programa de YouTube, Ezio Oliva manifestó que su amistad con Magaly Medina simplemente se enfrió y nunca pudo conocer el motivo de su distanciamiento.

“No sé qué pasó con Magaly, (éramos amigos) completamente, ella fue a mi matrimonio, nos distanciamos. Con Alfredo (Zamorano, esposo de Medina) hemos cruzado un par de cosas, creo habérmela cruzado (a Magaly) un par de veces y yo siempre la he saludado, pero no sé qué pasó con Magaly, la verdad, pero no creo que haya algo muy concreto”, le contó a Linares.

Asimismo, el cantante indicó que no existe existe una razón particular detrás de esta situación, simplificando que su alejamiento de la conductora de “Magaly TV la Firme” simplemente se llevó a cabo.

“Si de pronto tú y yo somos amigos, y de un día al otro ya no lo somos, pues así la vida lo quiso y tampoco es tan grave. [...] La hemos pasado lindo y ya no hay ninguna relación”, sentenció.